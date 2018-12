L'Ajuntament dels Hostalets assegura que no s'ampliarà l'abocador de Can Mata

L'Ajuntament dels Hostalers de Pierola assegura que les obres previstes a l'abocador de Can Mata en cap cas comportaran «una ampliació de l'activitat», sinó que suposaran «l'obertura d'una nova cel·la». Després de les crítiques del Consell Comarcal de l'Anoia, i dels ajuntaments de Masquefa i Piera, que han presentat una al·legació conjunta al projecte assegurant que el que s'està fent és «encobrir el creixement» i han demanat el tancament de les instal·lacions, des dels Hostalets han qualificat aquestes informacions de «profundament errònies». L'Ajuntament lamenta que es vulgui confondre la ciutadania «amb afirmacions allunyades de la realitat».

L'Ajuntament dels Hostalets de Pierola ha emès un comunicat en el que recorda que el pla aprovat el 2006 ja preveia la posada en marxa d'aquesta cel·la. Sosté que el pla va donar lloc – entre altres activitats- a la construcció de l'Ecoparc4, que dóna treball a diverses famílies dels Hostalets de Pierola, Piera i Masquefa, i també als «nombrosos avantatges econòmics que gaudeixen els Ajuntaments de Masquefa i Piera».

En el document, el consistori denuncia que no és la primera vegada que «des d'algun poble veí s'exerceixen pressions per tal d'obtenir més millores econòmiques». Recorda que «va passar amb el capítol d'olors, i ara és el moment d'una 'ampliació' que no és tal, sinó la posada en explotació d'una cel·la ja prevista i aprovada fa anys».

L'Ajuntament dels Hostalets demana als consistoris veïns «que informin amb el rigor i exactitud a la qual estan obligats els servidors públics» i anuncia que «resta obert» a qualsevol persona o institució que vulgui consultar la informació corresponent al dipòsit controlat de Can Mata o l'Ecoparc 4 de Can Mata, un fet que, afegeix «fins al moment no han realitzat els ajuntaments de Masquefa, Piera o el Consell Comarcal de l'Anoia».

També recorda que la Generalitat de Catalunya és qui finalment va aprovar la qualificació dels terrenys per tal de donar cabuda a les instal·lacions actuals.