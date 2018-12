«Volem definir a Igualada un model que sigui exportable»

? Arnau Muñoz, director d'Airbnb a Espanya i Portugal, va assegurar que l'objectiu de la seva companyia és «intentar treballar en les destinacions turístiques del segle XXI, que són destinacions com ara Igualada, que no necessiten construir més infraestructura perquè ja la tenen. El que s'ha de fer és fer-la ressaltar». I afegeix que el turisme del segle XXI intenta integrar-se el màxim en la seva destinació i a partir d'aquí el que volem és treballar en aquest model perquè sigui exportable».

Muñoz va presentar ahir a la ciutat el projecte davant d'una cinquantena de persones i va manifestar que el que es vol fer a la capital de l'Anoia «és una experiència única que fem a Igualada i que hauria de poder-se aplicar a tot el món».

Per a Muñoz, qui s'ha d'aprofitar de tota aquesta activitat que es dugui a terme «és la ciutat d'Igualada: els restauradors, els hotelers, el que vulguin allotjar a casa seva».

L'empresa, que s'ha fet coneguda com a plataforma de destinació turística arreu del món oferint les cases de particular, considera que «Barcelona necessita trobar un pulmó i fer veure al client que no tot és la ciutat». I insisteix que la col·laboració publicoprivada «és també molt important» per dur a terme projectes d'aquest tipus. L'empresa compta poder fer el viatge per a la definició del llibre blanc amb els igualadins.

El principal impacte que pot notar la ciutat, segons Muñoz, és que «tota l'organització d'Airbnb estarà enfocada a Igualada. Són 400 milions de viatgers que trobaran informació del projecte d'Igualada».