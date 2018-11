L'alcalde de Santa Margarida de Montbui diu que no va cometre cap «il·legalitat» al Fons Català de Cooperació

L'alcalde de Santa Margarida de Montbui, Teo Romero, ha assegurat que no va cometre cap "il·legalitat" quan era al capdavant del Fons Català de Cooperació i Desenvolupament. A preguntes de l'oposició en el ple municipal, celebrat aquest divendres el migdia, el batlle ha assegurat estar "tranquil" i "orgullós" de la tasca que va dur a terme al capdavant de l'organisme. Sense voler entrar en detalls "per consells de la meva defensa", l'alcalde ha atribuït a una estratègia "electoral" que s'hagi filtrat l'escrit d'acusació del Fons Català pels presumptes delictes de malversació o d'apropiació indeguda. En declaracions a l'ACN, l'oposició ha anunciat que esperarà a conèixer la petició del ministeri fiscal per presentar una moció de censura contra l'alcalde.

Dies després que es fes públic que Romero haurà de seure a la banqueta dels acusats per un suposat frau en la seva etapa de president del Fons Català de Cooperació i Desenvolupament, els cinc regidors de l'oposició, en bloc, han aprofitat el ple ordinari per demanar explicacions al batlle. Coral Vázquez, regidora d'ICV-EUiA, ha estat una de les més contundents a l'exigir-li que assumís les responsabilitats i dimitís. "Montbui no es mereix un alcalde que pot acabar al banc dels acusats", ha dit a l'ACN, tot qualificant les acusacions "de molt greus".

També des de l'oposició, Jordi Bòria, regidor de Junts Per Montbui, ha lamentat que el conflicte fa massa anys que dura "li hem demanat que ho aclareixi com més aviat millor perquè això no és ni bo ni sa per Montbui". En aquesta línia, s'ha mostrat també Jesús Miguel Juárez, regidor de Veïns amb Veu, que li ha mostrat al batlle que la preocupació entre els veïns és present. "Ens pregunten", ha assegurat.



Sense entrar en detalls

Després d'escoltar als portaveus dels tres grups, Romero ha afirmat que a hores d'ara encara desconeix de què se l'acusa, ja que la seva defensa no disposa de l'escrit de l'acusació particular, el Fons Català de Cooperació i Desenvolupament. A més, ha insistit en que per "recomanació de la seva defensa" no entraria en detalls del cas.

Davant la insistència dels edils, sí que ha volgut remarcar que no va cometre cap il·legalitat quan presidia la institució. "Sempre vaig pagar les meves despeses particulars", ha assegurat, tot insistint en el fet que tot "està completament auditat".

El batlle, que ha volgut deixar clar que el cas "no té a veure amb Montbui", ha afirmat que tot plegat es tracta d'un "atac polític" pocs mesos abans de les eleccions municipals, així com que se sent "tranquil i orgullós" de la feina que va fer al capdavant del Fons. A més, ha afegit, "sóc el primer interessat a aclarir tot això".



A l'espera de la fiscalia



Romero serà jutjat a l'Audiència de Barcelona pels presumptes delictes de malversació o d'apropiació indeguda. El Fons Català considera que Romero va incorporar visites turístiques de tota mena durant els seus viatges a l'estranger com a president de la institució i que en total va sumar 57.000 euros.

A hores d'ara, la fiscalia encara no ha presentat l'escrit d'acusació contra el batlle. Aquest divendres els grups municipals de l'oposició no han volgut anar més enllà i s'han limitat a demanar-li explicacions. En cas que, finalment, també es personi contra el batlle, els tres han avançat que presentaran una moció de censura contra ell.