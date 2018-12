Martorell madura un acord per fer els nous jutjats en terrenys de FGC

El futur de la nova seu judicial de Martorell ha de quedar aclarit les properes setmanes. El municipi ha trobat una solució en la requalificació urbanístiques d'uns terrenys que ara són de Ferrocar-rils de la Generalitat de Catalunya, empresa pública.

L'actual manca d'espai dels jutjats de Martorell és una evidència coneguda des de l'administració catalana de fa temps. És un dèficit físic, d'espai, que afecta les condicions de treball. Els jutjats ara són en uns baixos d'un bloc de pisos i necessiten més metres quadrats per poder desenvolupar la seva activitats correctament. Els dar-rers anys, els 7 jutges de Martorell han vist com la feina se'ls anava incrementant fins a arribar a la situació actual.

La petició per part dels jutges és de fa anys, però en el darrer mandat el que era conseller de Justícia, Carles Mundó, va anunciar en una visita a Martorell que el Govern de la Generalitat ja estava decidit a fer uns nous jutjats i va passar la pilota a l'Ajuntament perquè li resolgués la manca d'espais. Però l'Ajuntament no disposava de terrenys per poder aixecar un nou edifici amb les necessitats que volia el govern (uns 6.000 m2). Es va iniciar la recerca, i la renúncia a un projecte de Ferrocarrils va obrir la porta a instal·lar-hi els jutjats. Després van venir els fets per tots coneguts del final del mandat passat, però ja amb l'actual Govern constituït s'han trobat aquesta solució.

L'alcalde Xavier Fonollosa (PDeCAT) va explicar que els dibuixos actuals parlen d'un nou edifici dedicat exclusivament a activitat judicial, amb espai per a 10 jutjats, tot i que en aquests moments n'hi 7 i el Registre Civil. Martorell atén les poblacions que es consideren Baix Llobregat Nord, algunes que li són properes de comarques veïnes, com Masquefa i Sant Andreu de la Barca. El pressupost de l'obra podria ser del voltant del 7,5 milions d'euros.

El procés havia tingut un primer acord, però Ferrocarrils havia d'actuar com a empresa contractada per assumir els costos de construcció en una espècie de peatge a l'ombra i va ser la mateixa administració la que no va veure clar que pogués jugar aquest paper justament per la seva condició d'empresa pública.

Els jutjats de Martorell viuen una situació de molta renovació de les places de jutge, amb la qual cosa hi ha poca consolidació. Fonollosa confia que la nova seu i un futur increment del nombre de jutges pugui ser determinant. L'edifici de Martorell i el de Mollet són punts negres en el mapa judicial de Catalunya.