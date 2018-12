El conseller El Homrani visita les instal·lacions d'Àuria Grup a Igualada

El conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir El Homrani, va visitar ahir les instal·lacions d'Àuria Grup, en el marc del desenvolupament de l'avantprojecte de Llei de concertació social. En visita, el conseller va estar acompanyat del director general d'Àuria Grup, Josep Miquel Canet, i de la presidenta d'Àuria Cooperativa i d'Àuria Fundació, Teresa Maria Jorba. Àuria Grup va mostrar al conseller un model integral de formació, ocupació i transformació social dels usuaris i treballadors de l'empresa social o entitats d'economia social (EES).

Canet va celebrar el que va ser una «visita esperada». Segons va dir, «Dolors Bassa, la consellera anterior, ens va fer la mateixa visita. Estem molt agraïts d'aquest seguiment. Tenim un futur amb reptes importants. Des de la Fundació Àuria aplaudim l'increment de la retribució perquè els nostres usuaris i treballadors puguin complir el sou mínim interprofessional. Per a nosaltres és una necessitat poder-ho aplicar i millorar així la qualitat de vida».

El conseller Chakir El Homrani ha destacat de la visita que «projectes com l'Àuria tenen la voluntat explícita de donar servei a les persones». I va afegir que «avui hem pogut visitar un projecte amb visió integral, en molts àmbits diferents de suport». Segons va afegir, «seguim treballant amb el teixit associatiu i d'empresa social del Tercer Sector de mà a mà, per tirar endavant l'avantprojecte de Llei de concertació social, que permeti tenir tot el mapa normatiu complet en aquesta matèria. Ja tenim al Parlament l'avantprojecte de llei de contractes dels serveis a les persones». Per al conseller, la llei de concertació complementarà el marc legislatiu per tenir present el valor afegit d'entitats com Àuria, iniciatives implicades en les comunitats, arrelades al territori i, en definitiva, un exemple del teixit a què des de l'administració volem donar suport».

Formar i incorporar els treballadors d'una EES a l'empresa ordinària és un dels objectius de la conselleria. «Volem incidir-hi perquè volem més compromís social del sector empresarial ordinari», va assenyalar el conseller. De fet, va afegir el conseller, «és la porta d'entrada a un mercat laboral, una trajectòria de les persones i usuàries de les entitats d'economia social que els últims anys ha situat en el 30% el nombre d'incorporacions de treballadors a l'empresa ordinària».