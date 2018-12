El Museu de la Pell d'Igualada acull la Trobada de Serveis Locals de Consum

La Diputació de Barcelona va fer l'any passat prop de 10.000 inspeccions a comerços per comprovar que complien la normativa de consum. El 79 % d'aquestes inspeccions van ser de caràcter informatiu i, per tant, no sancionadores, segons les dades que ha donat a conèixer la Diputació durant la 23a Trobada de Serveis Locals de Consum, que es va celebrar ahir al Museu de la Pell d'Igualada. En la jornada també es va remarcar que en l'últim any, sense tenir en compte la ciutat de Barcelona, es van fer 117.657 tramitacions en les oficines municipals d'informació al consumidor.