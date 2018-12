Igualada posa de llarg la nova plaça de la Masuca i encén els llums de Nadal

Igualada ha inaugurat el nou espai que substitueix l'antic aparcament de vehicles davant del mercat de la Masuca, la plaça de la Masuca. L'acte ha servit per fer l'encesa de llums de Nadal amb què s'ha donat el tret de sortida a la campanya nadalenca Ennadala't, una agenda d'activitats amb més d'una centanr d'actes.

La intervenció a la plaça de la Masuca té com a objectiu principal obrir una zona més amable per a les persones i oferir nous espais adients per a la celebració del mercat ambulant i altres activitats comercials del mercat. Si bé l'espai mantindrà una setantena de places d'aparcament, amb la remodelació ofereix zona d'esbarjo infantil, elimina barreres arquitectòniques, amplia les zones per als vianants i s'ha equipat amb fonts, punts ombrejats i aparcaments per a bicicletes.

La inauguació ha inclòs l'actuació de la companya Atrezzo Dansa, amb una representació d' El Trencanous, on els vestits de les ballarines equipats amb leds s'encenien enmig de la foscor.

En els parlaments previs a l'encesa hi han participat la presidenta d'Igualada comerç, Laura Llucià; la presidenta de l'Associació de Botiguers del Mercat de la Masuca, Montse Esquius; Bernat Ramoneda, en representació de l'Associació Comerç Nou Centre; i el president de la Fira d'Igualada, Joan Domènech, que han destacat la importància i la qualitat del teixit comercial local.

Després dels parlaments, ha actuat la Coral Gatzara i, seguidament, l'alcalde Marc Castells ha fet el compte enrere per a l'encesa de llums. L'acte ha acabat amb la interpretació del tema central de La Bella i la Bèstia a duet per la cantant Beth i el tenor Josep Fadó.