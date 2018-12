Pilarín Bayés presenta un llibre dels Reis d'Igualada fent il·lustracions en directe

La reconeguda il·lustradora Pilarín Bayés va participar, ahir, en la presentació del seu llibre infantil Petita història dels Reis d'Igualada fent gala del que més sap fer: dibuixar. Bayés va començar amb un «deixeu-me dibuixar!» per definir els traços d'un dels Reis de la cavalcada en una làmina damunt d'un cavallet i, en una segona fulla, la il·lusió d'un nen en rebre el regal per part dels patges. Mentrestant, va comentar: «Aquests nens que participen de la festa tindran amb el poder una relació diferent, perquè amb els Reis i el patge Faruk es pot parlar».

Bayés va recordar en la presentació una imatge que té guardat a la memòria d'una festa dels Reis d'Igualada en la qual va participar: el rostre d'un infant en el moment de tocar amb les mans l'estrella d'Orient. «No la podré oblidar mai aquesta cara», va dir.

Bayés signa les il·lustracions del llibre i l'igualadí Antoni Dalmau, reconegut historiador, escriptor i expresident de la Diputació de Barcelona, hi ha aportat l'art literari. L'acte, que el va presidir l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va tenir la presència de regidors i del president de la Comissió Cavalcada de Reis d'Igualada, Joan Prats. El va presentar Eduard Creus, que va detallar alguns dels elements de la trama del llibre. «És un relat en primera persona. El protagonista és un jove que acompanya el seguici dels personatges principals de la festa i amb flashbacks reviu l'origen de la festa del 1895».



El número 318

Abans de donar pas a les paraules de Dalmau, Creus va assenyalar, també, que el llibre és el número 318 de la col·lecció Petites Històries, una iniciativa d'Editorial Mediterrània que celebra enguany els 35 anys del seu naixement i de la qual n'ha il·lustrat tots els volums Pilarín Bayés.

En el seu torn, Dalmau va afirmar que la festa dels Reis d'Igualada és la millor de Catalunya, que va definir com un «binomi on la màgia de la festa i la il·lusió dels infants» es mantenen units edició rere edició. També va voler destacar de la trama la «darrera pàgina del llibre», on es retrata «la nostàlgia del final de la festa, quan la ciutat calla sobtadament», després de la nit més esperada pels infants. L'historiador i escriptor va posar de relleu, pel que fa a la col·lecció Petites històries, que «els autors dels textos hi posem un suport històric que, de forma voluntària, situem en un segon pla dels dibuixos, rostres i paisatges de la Pilarín, dels minúsculs i extraordinaris detalls d'un llibre on s'hi podrà identificar algú i tot!», va avançar al públic assistent.



Quim Torra, a Igualada pels Reis

Abans de tancar l'acte al Saló de Sessions, l'alcalde de la localitat, Marc Castells, va anunciar que, per la festa dels Reis d'aquest any, Igualada rebrà la presència del president de la Generalitat, Quim Torra, i de tres conselleres de l'equip de Govern.

Després de la presentació del llibre es va destapar el nou espai Igualadiníssim, un panell d'imatges situat al vestíbul de l'Ajuntament d'Igualada, aquesta vegada amb imatges històriques del patge Faruk i de la festa dels Reis del municipi. La descoberta va anar a càrrec dels autors del llibre infantil. El president de la Comissió Cavalcada va celebrar el reconeixement amb un breu parlament. Prats va agrair l'atenció de l'Ajuntament envers les facilitats per a la «gestió de la festa».