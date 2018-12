Gran afluència de públic a la Matança del Porc de la Llacuna

La Fira de Sant Andreu de la Llacuna, que data del 1935 i a la qual es va afegir fa 39 anys la Matança del Porc, s'ha celebrat aquest cap de setmana al municipi anoienc. Les activitats es van iniciar dissabte amb un partit de futbol entre el CF la Llacuna i el CE Esparreguera, la presentació del llibre Els Noms de Casa de la Llacuna, de Joan Alegret Sanromà, editat pel Centre d'Estudis Llacunencs (CELL), la projecció del documental La Llacuna al llarg de l'any, realitzat per Josep Puig, i el Ball de Diables de la Llacuna a mitjanit.

L'acte amb més ressò i participació va ser l'esmorzar d'ahir a base de botifarra i vi que des de 2/4 de 9 del matí van servir una quarantena de voluntaris als comensals, d'arreu de la comarca. Ricard Roca, membre de l'associació Matança del Porc i voluntari dels preparatius de l'esmorzar, va recordar que «va començar sent una festa local i amb el temps s'hi ha afegit la gent de la vora, dels pobles veïns. El divendres al vespre ja es prepara, els animals es sacrifiquen a l'escorxador d'Avi-nyó, perquè la Llacuna no en té».

Eduard Orga, també de l'entitat, va detallar algunes de les quantitats: «Enguany ens hem abastit amb 2.500 barres, 700 kg de botifarra, 600 kg de llenya, 12 sacs de 25 kg de carbó, 80 kg d'allioli; hem fet servir 15 litres d'oli d'oliva i 400 de vi». Després la gent es va dispersar pels carrers, i places del poble més enllà de la plaça Major per resseguir les parades de la Fira de Sant Andreu, amb oferta nadalenca i tota mena de productes alimentaris.

Visita del president de la Diputació

El president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, va fer una visita institucional al consistori amb l'alcalde de la Llacuna, Josep Parera, i la regidora de Cultura, Turisme i Benestar Social, Maria Rosa Busquet Mabres, on va conèixer el teixit associatiu de la població. Posterioment va presidir l'acte inaugural d'ahir. Castells va anunciar dotacions econòmiques per a l'escola, per al manteniment i intervencions de camins.

Respecte de la prova pilot d'Airbnb a l'Anoia, el president de la Diputació va comentar que «la proposa no únicament és per a Igualada, sinó a tot el territori. Finalment, en relació al nou camp de gespa artificial, Castells ha dit que «l'esport és l'eina de cohesió social més important».