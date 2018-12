Entitats i institucions signen l'acord pel magatzem del banc d'aliments

La Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal de l'Anoia, l'associació Artesanas del Corazón, la Fundació Privada Banc dels Aliments i la Fundació bancària La Caixa van signar ahir un conveni per formalitzar el suport al projecte de magatzem logístic per a la distribució d'aliments a l'Anoia. També es va fer la inauguració oficial del magatzem, però la instal·lació ja fa un any que està en funcionament.

Aquest magatzem, gestionat per l'entitat Artesanas de Corazón, amb la col·laboració del Consell Comarcal de l'Anoia, ajuntaments de la comarca, la Diputació de Barcelona, la Fundació Banc dels Aliments i entitats com Càritas o la llar del Sant Crist d'Igualada i l'Obra Social La Caixa, «fa les funcions de magatzem logístic d'aliments a la comarca, ja que realitza tasques de recollida, registre, emmagatzematge, organització de lots i distribució de productes alimentaris als diferents punts de distribució de la comarca que s'han adherit al projecte», segons expliquen fonts del projecte.

Salvador Morodo, president de l'associació, esmenta que la col·laboració amb diferents entitats permet la distribució d'altres productes no alimentaris (roba, calçat, mobiliari, material escolar i d'oficina) entre les famílies.