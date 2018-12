L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat no reobrirà la piscina coberta abans d'acabar les obres del nou vestidor

Els problemes per l'endarreriment de les obres de reforma de la piscina coberta d'Olesa de Montserrat fan que, finalment, aquesta instal·lació no es pugui obrir a l'ús dels seus usuaris. El govern municipal va reunir dilluns els usuaris i els va explicar la situació Fonts municipals han assegurat que la decisió es pren "després d'estudiar diferents alternatives, l'elevat cost econòmic que suposaria prendre mesures provisionals per poder utilitzar les instal·lacions" han fet descartar aquesta possibilitat. A la reunió hi van assistir l'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon, i el regidor d'Obres i Edificació, Miquel Riera, i una d'usuaris.

Després de veure's obligat a rescindir el contracte amb l'empresa adjudicatària de les obres per l'incompliment en els terminis, l'Ajuntament d'Olesa ha fet els tràmits per adjudicar les obres a una nova empresa (que va reprendre els treballs a principis d'octubre) sinó que també ha estudiat diferents alternatives que permetessin reobrir l'equipament entre els mesos de gener i febrer encara que les obres no estiguessin enllestides. Finalment, però, tot i que tècnicament seria possible, el cost econòmic que suposaria és tan elevat que l'equip de govern ha considerat que no seria "assenyat" destinar tants diners per aconseguir salvar uns pocs mesos d'una temporada d'hivern que ja pràcticament es donava per perduda. Les persones usuàries reclamen que "aquest cop l'obra pugui finalitzar segons els nous terminis previstos".

En aquest sentit, el regidor Miquel Riera ha explicat que, si no hi ha retards a causa del mal temps o problemes atribuïbles a l'empresa constructora, el nou edifici de vestidors estarà enllestit entre finals d'abril i principis de maig, si bé caldrà afegir el temps que el departament d'Esports necessiti per dotar l'equipament del mobiliari i material necessari. Per aquesta raó la previsió és que l'equipament torni a obrir el mes de setembre, amb l'inici de la nova temporada, segons ha explicat el cap d'Esports de l'Ajuntament d'Olesa, Toni Grima.

​Canvi d'empresa​

A finals del mes d'agost, l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat es va veure obligat a rescindir el contracte de les obres del nou mòdul de vestidors de la piscina coberta municipal (ubicada al complex esportiu de les Planes) amb l'empresa C. J. R. S.L. a causa de l'incompliment del contracte. Després dels requeriments i advertiments realitzats per la direcció d'obres a l'empresa adjudicatària, els Serveis Tècnics Municipals van constatar que aquesta no podia complir amb el contracte per causes únicament imputables a l'empresa, i per tant, de manera immediata l'Ajuntament d'Olesa va iniciar el procediment administratiu per reprendre les obres al més aviat possible.

Les obres contemplaven l'enderroc dels mòduls antics de vestidors i sala de màquines, per construir un nou edifici que acollirà els vestidors per a la piscina d'hivern i d'estiu, i la sala de màquines, amb espai per aixecar una nova planta per a una sala de fitness. També s'instal·larà una nova deshumectadora, i un mòdul per al nou bar-restaurant. L'import total d'aquesta primera fase de reforma i millora del complex esportiu de les Planes és de 857.000 euros, als quals cal sumar els prop de 100.000 euros de la nova deshumectadora.

Paral·lelament a l'adjudicació de les obres a l'empresa que va quedar en segon lloc al concurs, Vilor, l'Ajuntament d'Olesa va començar a estudiar alternatives per fer possible l'obertura de la piscina coberta aquest hivern amb un mòdul de vestidors provisional, i encara que els treballs no estiguessin enllestits. Així ho van afirmar l'alcaldessa i els regidors d'Esports i Obres en la reunió amb els usuaris i usuàries celebrada el passat 13 de setembre.

En aquest sentit, Miquel Riera ha explicat que amb la nova empresa contractada s'han valorat dues possibilitats: que s'instal·li primer tota la maquinària que permet el funcionament de la piscina per tal que aquesta pugui funcionar mentre es fan els nous vestidors (amb vestidors en mòduls prefabricats); o bé, contractar els mòduls de vestidors i la maquinària instal·lant-ho tot de manera provisional a l'exterior. Aquesta segona opció, però, es va descartar de seguida perquè "els costos eren desorbitats", ha explicat Riera.

Quant a la primera opció -que suposava fer primer la instal·lació de tota la maquinària al nou soterrani per després obrir la piscina amb vestidors provisionals a l'exterior-, segons ha detallat Riera, centrar els esforços en enllestir primer el soterrani, que està a l'entrada del solar, hauria afectat la planificació de tota l'obra. Segons el regidor, on va el soterrani és el punt per on inevitablement han de passar la quinària i els camions que transporten les grans peces de mòduls de formigó prefabricat amb els quals es va el nou edifici, i per tant, si es feia primer el soterrani s'impedia el pas per aquest punt. I no és possible que els camions hi accedeixin per cap més espai. Per tant, només quedava l'opció de reforçar el sostre del soterrani més del previst, actuació que sumada al lloguer dels vestidors provisionals hagués suposat un sobrecost d'un mínim de 150.000 euros. Miquel Riera ha assegurat que aquesta "és una quantitat que no es pot assumir" i per això creu que la decisió de no obrir la piscina abans d'hora "és la decisió més assenyada".

L'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon, ha assegurat que prendre aquesta decisió "és difícil", sobretot perquè l'Ajuntament és conscient que hi ha persones usuàries que necessiten fer l'activitat de piscina per motius de salut. Per aquesta raó, ha assegurat Puimedon, "l'Ajuntament ha estudiat totes les alternatives possibles fins al darrer moment, fins que s'ha vist que totes eren inviables econòmicament".

Miquel Riera hi ha afegit que s'ha de donar "per perduda" la temporada d'hivern de la piscina, i ha detallat que, segons els terminis fixats amb la nova empresa adjudicatària, és previst que les obres finalitzin entre finals d'abril i principis del mes de maig. Després, el departament d'Esports haurà de fer les tasques d'instal·lació del material i mobiliari dels nous vestidors, i per tant, la previsió és la d'obrir l'equipament d'hivern amb l'inici de la nova temporada, el mes de setembre.

Un projecte ambiciós que s'ha de fer per fases

Pilar Puimedon i Miquel Riera han recordat que la remodelació de la piscina coberta s'emmarca dins un projecte ampli d'intervenció a la zona esportiva que, pel seu cost, s'ha de fer per fases. En aquesta primera fase el projecte contempla bàsicament l'enderroc dels vestidors antics de la piscina coberta per fer-ne uns de nous (tant per a la piscina d'hivern com la d'estiu), amb un import total d'uns 950.000 euros. La segona preveu adaptar a la normativa el nou vas de la piscina, renovar-ne els revestiments, la il·luminació, les obertures i eliminar les humitats. Es calcula que els treballs tindran un cost d'uns 600.000 euros. Finalment, la tercera fase consistirà a aixecar una planta superior sobre els nous vestidors de la fase 1. Aquest nou edifici tindrà diverses sales per a l'activitat de fitnes, sala de musculació i de maquinària i altres usos individuals i col·lectius. El cost d'aquest darrera fase s'estima en uns 500.000 euros.

Per fer possible aquestes fases l'Ajuntament necessita el finançament del Consell Català de l'Esport, que ha anunciat que no té previst treure en breu cap convocatòria d'ajuts. Des de l'Ajuntament d'Olesa, però, es valora molt positiu disposar d'un projecte de tot el conjunt que permetrà adherir-se de seguida a una convocatòria de subvencions. L'alcaldessa també ha dit que un cop se sàpiga quin és el romanent de tresoreria de l'exercici 2018 (els diners sobrants del pressupost 2018), l'Ajuntament d'Olesa podrà valorar quina diners podria destinar a aquesta obra.