Igualada recull la distinció de ciutat europea de l'esport al Parlament Europeu

Igualada va rebre ahir la distinció de Ciutat Europea de l'Esport, concedida per la Federació de Capitals i Ciutats Europees de l'Esport (ACES Europe). L'acte, en què es van lliurar una trentena de reconeixements, es va celebrar al Parlament Europeu, a Brussel·les, presidit pel comissari europeu d'Educació, Cultura, Joventut i Esport, Tibor Navracsis, i pel president d'ACES Europe, Francesco Luppatelli. Per part de l'Ajuntament d'Igualada hi van assistir l'alcalde, Marc Castells, la regidora d'Esports, Rosa Plassa, i el regidor de Promoció Cultural i Relacions Institucionals, Pere Camps. També van acompanyar la delegació igualadina, per part de la Generalitat de Catalunya, el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, i, per part de la Diputació de Barcelona, la diputada delegada d'Esports, Maite Fandos.

L'any vinent, les Ciutats Europees de l'Esport –amb una població entre 25.000 i 500.000 habitants– seran divuit: al conjunt de l'Estat, a banda d'Igualada hi haurà Granada, Sòria i Fuenlabrada; també les italianes Livorno, Oristano, Mantova i Vercelli; Coventry pel Regne Unit; la portuguesa Portimão; la croata Sisak; Paggaio de Grècia; la búlgara Varna; la polonesa Torun; l'eslovaca Michalovce; Kumanovo de Macedònia; la georgiana Batumi i, finalment, Ganja de l'Azerbaidjan.

Ahir també es van lliurar altres reconeixements, i va destacar especialment el de Capital Europea de l'Esport, un títol al qual opten ciutats de més de 500.000 habitants i que va recaure en la ciutat hongaresa de Budapest. Rab, a Croàcia, serà l'Illa Europea de l'Esport 2019 i les Comunitats Europees de l'Esport, formades per diferents municipis, seran quatre: les italianes Arco del Benessere i Sportland, l'holandesa Drenthe i la txeca Singltrek Pod Smrkem.

Les Viles Europees de l'Esport, totes elles municipis de menys de 25.000 habitants, seran deu: les italianes Sesto Calende, Livigno, Omegna i Chianciano Terme; Elgoibar, Torrijos i Jaca a l'Estat espanyol; la francesa Gignac, la luxemburguesa Dudelange i la croata Prelog. Finalment, es van lliurar també els reconeixements a les Empreses Europees per l'Esport i la Salut, que van ser per a SEAT i Borgwarner Portugal, així com al millor Resort Esportiu Europeu, que serà el d'Albena, a Bulgària.

La de Ciutat Europea de l'Esport és una designació que reconeix les polítiques esportives locals que contribueixen a millorar el nivell de salut dels seus habitants.