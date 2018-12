El Saló de la Infància d'Igualada se centrarà en l'esport i l'activitat física

El Saló de la Infància d'Igualada jugarà aquest any a l'entorn de l'esport. A hores d'ara, el saló ja és una cita fixa al calendari festiu dels igualadins. Enguany se'n celebra la 35a edició. Tindrà lloc entre els dies 27 de desembre i 4 de gener, i novament es durà a terme al recinte de l'Escorxador, segons ha explicat aquest dimecres, la tinent d'alcalde d'Acció Social, Igualtat, Infància i Joventut de l'Ajuntament, Carme Riera.

La responsable de les polítiques municipals d'Infància ha destacat que "enguany, al Saló conflueixen dues fites molt significatives per la ciutat, com són la designació de Ciutat Amiga de la Infància 2018-2022 per part de la UNICEF i la de Ciutat Europea de l'Esport 2019 per part d'ACES Europe". Per tant, afegeix, al ja habitual protagonisme dels infants "en aquesta edició hem volgut afegir un protagonisme molt destacat dels esports i de l'activitat física com a elements fonamentals per a una bona salut". Per això, el lema d'aquesta edició serà "Mou-te amb el Saló", mantenint d'aquesta manera la dinàmica dels darrers anys de dotar la cita d'un eix temàtic motor: el 2012 va ser El Saló de les Idees, el van seguir El Saló Bestial (2013) i Un Saló Sonat! (2014), El Saló dels Xefs (2015), El Saló del Cinema (2016) i, l'any passat, es va celebrar El Saló Teconològic.

Precisament, el cartell d'aquesta edició també és obra de l'il·lustrador igualadí Xavier Mula, que ha tornat a convertir l'Esmolet i l'Esmoleta en el centre d'atenció de la imatge però, en aquesta ocasió, compartint protagonisme i espai amb una desena de persones que practiquen diferents disciplines esportives, incorporant també la inclusió i l'esport adaptat.

La 35a edició del Saló de la Infància, doncs, aposta aquest any per un programa divertit i dinàmic, que donarà cabuda a l'oci i el joc però que, alhora, pretén promocionar la pràctica de l'esport i l'activitat física com a hàbits de vida saludable des de ben petits. Aquesta pràctica es pot dur a terme de forma individual o en grup, convertint-se en una actuació que facilita la integració, la col·laboració amb els altres, la tolerància i el respecte de les diferències.

Es mantindran molts espais i activitats ja consolidats com les àrees d'aventura, els inflables, els llits elàstics, la pista d'slot, el circuit de karts, l'espai per nadons, actuacions musicals participatives i tallers variats, com els de maquillatge, percussió o dansa, entre molts altres. Però, com a novetat important, el Saló pot disposar des d'aquest any de l'ala Nord de l'edifici de l'Escorxador, fet que permet redistribuir els espais i aplegar tots els tallers de manualitats en un mateix entorn, facilitant a les famílies la participació d'infants de diferents edats en activitats diverses de forma simultània. Cal esmentar també, com a novetats, la pista de volcat, els ponis o l'àmplia col·laboració d'entitats esportives de la ciutat, que disposaran d'un espai exterior en el mateix recinte per a fer demostracions i tallers amb els infants.

Carme Riera ha agraït, en aquest sentit, "la implicació i compromís de la vintena d'empreses i de les pràcticament quaranta entitats col·laboradores, sobretot culturals i esportives, que contribuiran aquest any a l'hora d'oferir als infants i a les famílies una gran experiència, coincidint amb la 35a edició de l'esdeveniment". La tinent d'alcalde també ha destacat el fet que una vuitantena de joves de la ciutat i la comarca treballaran com a monitors al Saló.

Horaris d'obertura i preus de les entrades

El Saló de la Infància se celebrarà al recinte de l'antic Escorxador –c/ Prat de la Riba, 47– entre els dies 27 de desembre el 4 de gener, ambdós inclosos, i obrirà les portes cada dia entre les 10:30 i les 19:30h. El dia 31 de desembre, però, tancarà a les 14h i l'endemà, dia 1 de gener, romandrà tancat.

Les entrades d'un dia de validesa, tenen un preu de 3,50 euros i els abonaments per quatre jornades costen 11 euros. Es poden comprar anticipadament a l'equipament juvenil La Kaserna –Trav. Sant Jaume s/n– o els mateixos dies de celebració a la taquilla de l'Escorxador. En el cas dels menors de 3 anys i dels acompanyants majors de 12 anys, l'entrada serà gratuïta.