Igualada dedica el parc infantil de les festes de Nadal a la promoció de l'esport entre la població

El Saló de la Infància d'Igualada jugarà aquest any a l'entorn de l'esport. A hores d'ara, el saló ja és una cita fixa al calendari festiu dels igualadins. Enguany se'n celebra la 35a edició. Tindrà lloc entre els dies 27 de desembre i 4 de gener, i novament es durà a terme al recinte de l'Escorxador, segons va explicar ahir la tinent d'alcalde d'Acció Social, Igualtat, Infància i Joventut de l'Ajuntament, Carme Riera.

La responsable de les polítiques municipals d'Infància va destacar que «enguany, al Saló conflueixen dues fites molt significatives per a la ciutat, com són la designació de Ciutat Amiga de la Infància 2018-2022 per part de la UNICEF i la de Ciutat Europea de l'Esport 2019 per part d'ACES Europe». Per tant, va afegir, al ja habitual protagonisme dels infants, «en aquesta edició hem volgut afegir un protagonisme molt destacat dels esports i de l'activitat física com a elements fonamentals per a una bona salut». Per això, el lema d'aquesta edició serà «Mou-te amb el Saló», per tal de mantenir d'aquesta manera la dinàmica dels darrers anys de dotar la cita d'un eix temàtic motor: el 2012 va ser El Saló de les Idees, el van seguir El Saló Bestial (2013) i Un Saló Sonat! (2014), El Saló dels Xefs (2015), El Saló del Cinema (2016) i, l'any passat, es va celebrar El Saló Teconològic.

Precisament, el cartell d'aquesta edició també és obra de l'il·lustrador igualadí Xavier Mula, que ha tornat a convertir l'Esmolet i l'Esmoleta en el centre d'atenció de la imatge.