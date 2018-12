L'Ajuntament d'Olesa fa una primera jornada de 'networking' d'indústria 4.0

Olesa de Montserrat acollirà la cloenda de la cinquena edició del projecte «Fem Xarxa, Fem Empresa» amb una jornada de networking que debatrà sobre la transformació digital i la indústria 4.0. Serà el dijous que ve, 13 de desembre, i, a part dels vuit municipis del Baix Llobregat Nord que participen al projecte, hi haurà la presència d'uns 150 empresaris de diferents sectors, entre start-ups, autònoms, micropimes i mitjanes empreses de la zona.

Aquesta jornada de treball, segons han explicat fonts municipals, girarà al voltant de com s'enfoca la quarta revolució industrial i les transformacions que representarà per a institucions, empresaris i formadors. «Es tractarà quins ajuts i propostes plantegen les administracions, com s'adapten a aquests canvis els petits i mitjans empresaris i les start-ups i autònoms. Les empreses tenen el repte de com actualitzar-se, adaptar-se i convertir les seves plantilles de treballadors, on necessàriament han de tenir persones més formades, i això no vol dir reducció de les plantilles, però sí reconversió», explica el cap del servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Olesa de Montser-rat, Vicenç Tur.

La jornada està estructurada en diferents activitats que es duran a terme des de les 9.30 h fins a les 14 h. Destaca la taula de debat sobre com afronten empresaris i institucions els nous reptes de la transformació digital, o l'espai de networking, destinat a que els participants treballin la seva xarxa de contactes, donant a conèixer la seva iniciativa empresarial i contactant amb possibles clients, proveïdors i socis.

Aquesta és la primera vegada que Olesa acull aquesta jornada empresarial, que servirà per promocionar el projecte «Fem Xarxa, Fem Empresa» i donar a conèixer serveis municipals. Es farà al Casal d'Olesa de Montserrat.