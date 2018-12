Martorell incentiva les compres al mercat de les Bòbiles

El mercat municipal de les Bòbiles, a Martorell, engega una nova campanya per incentivar les compres de proximitat coincidint amb les festes de Nadal. D'una banda, se sortejaran una cistella, 12 lots de productes i 450 euros en vals de compra. I d'altra banda, l'equipament celebrarà el seu 17è aniversari el 13 de desembre amb espectacles de màgia per a grans i petits.

«Prepara el Nadal al mercat» és l'eslògan triat per atreure els martorellencs a fer les compres nadalenques a Les Bòbiles. Per això, «amb les compres d'aquests dies es lliurarà un tiquet de compra per emplenar, que entrarà en el sorteig d'una cistella i 12 lots de Nadal, el dijous 20 de desembre. És una manera de premiar els clients que ens fan confiança», explica la dinamitzadora del mercat municipal Les Bòbiles, Pilar Gomà. El lliurament dels premis es farà el dissabte 22, i serà imprescindible que els guanyadors recullin el premi durant aquell dia.

A més, recorda Gomà, «tothom qui no hagi estat premiat tindrà una nova oportunitat amb les seves butlletes, ja que el 18 de gener del 2019 sortejarem 450 euros en vals de compra». Hi haurà un premi per valor de 100 euros, 1 de 75, 1 de 50 i 9 de 25, que caldrà gastar en els establiments del mercat. El premi s'haurà de recollir el mateix dia del sorteig.

El 13 de desembre, el mercat complirà 17 anys de vida. Per celebrar-ho, hi haurà «una jornada plena de màgia per a tots els públics. Al matí hi haurà sessions de màgia de proximitat a càrrec del mag Fèlix Brunet.