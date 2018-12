La piscina coberta d'Olesa no obrirà fins al mes de setembre del 2019

La piscina coberta d'Olesa de Montserrat continuarà tancada els propers mesos mentre es fan les obres per a la construcció dels nous vestidors. L'intent de fer un espai provisional per ubicar-hi els vestidors i poder aprofitar l'espai d'aigua ha quedat descartat de manera definitiva per l'actual equip de govern de l'Ajuntament d'Olesa, que considera que la despesa que suposaria és massa alta. Aquesta setmana, l'Ajuntament ho ha explicat als usuaris.

L'Ajuntament va rescindir el contracte amb l'empresa adjudicatària de les obres per l'incompliment en els terminis, i el temps de tancament de les instal·lacions s'ha allargat més del previst. Des de l'estiu passat, en què es va confirmar l'incompliment de l'empresa que feia les obres fins ara, l'Ajuntament d'Olesa ha fet els tràmits per adjudicar les obres a una nova empresa (que va reprendre els treballs al principi d'octubre) i ha estudiat diferents alternatives que permetessin reobrir l'equipament entre els mesos de gener i febrer encara que les obres no estiguessin enllestides. Finalment, però, tot i que tècnicament seria possible, el cost econòmic que suposaria és massa elevat i l'equip de Govern considera que «no seria assenyat» destinar tants diners per aconseguir salvar uns pocs mesos d'una temporada d'hivern que ja pràcticament es donava per perduda.

Entre els usuaris hi ha resignació davant la impossibilitat d'utilitzar les instal·lacions, però diferents veus demanen al govern local que vetlli perquè aquest cop l'obra pugui finalitzar segons els nous terminis previstos. En aquest sentit, el regidor Miquel Riera ha explicat que, si no hi ha retards a causa del mal temps o de problemes atribuïbles a l'empresa constructora, el nou edifici de vestidors estarà enllestit entre final d'abril i principi de maig. Aleshores, s'hi haurà d'instal·lar el mobiliari i material necessari. La previsió és que la piscina coberta torni a obrir el mes de setembre amb l'inici de la nova temporada, segons ha explicat el cap d'Esports de l'Ajuntament d'Olesa, Toni Grima.

Al final del mes d'agost, l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat es va veure obligat a rescindir el contracte de les obres del nou mòdul de vestidors de la piscina coberta municipal (ubicada al complex esportiu de les Planes) amb l'empresa C. J. R. S.L. a causa de l'incompliment del contracte, segons fonts municipals. Després dels requeriments i advertiments realitzats per la direcció d'obres a l'empresa adjudicatària, els serveis tècnics municipals van constatar que aquesta no podia complir el contracte per causes només imputables a l'empresa.