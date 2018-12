Calaf fa una poda selectiva a la via pública per no danyar en excés els arbres

Calaf inicia una poda selectiva de l'arbrat, perquè els responsables municipals consideren que una poda indiscriminada perjudica més que no pas ajuda els arbres. S'escapçarà brancatge d'arbres pròxims a edificis i els que són un impediment per al pas de camions.

Els treballs de poda es fan aquests dies en alguns plataners, baies i, en especial, moreres. Enguany, s'ha realitzat una poda selectiva, ja que no és recomanable per a l'arbrat fer una poda indiscriminada anualment i cal deixar que l'arbre, si es pot, pugui créixer lliurement (en zones com parcs, places i carrers prou amples). També es preveu podar els creixents de certs arbres que puguin distorsionar el seu correcte creixement.