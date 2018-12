Igualada, els Hostalets i Masquefa tenen aprovats els plans de protecció civil

La Comissió de Protecció Civil de Catalunya, presidida pel conseller d'Interior, Miquel Buch, ha homologat els documents de protecció civil municipal de Castellar del Vallès, Matadepera, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç dels Horts, Santa Susanna, Cas- tellcir, Catellfolit del Boix, Guardiola de Berguedà, els Hostalets de Pierola, Igualada, Masquefa i Sant Sadurní d'Osormort. Prèviament, aquests documents havien estat aprovats per cadascun dels consistoris.

Els documents de protecció civil estableixen el marc orgànic i funcional previst per un municipi amb l'objecte de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència del municipi, així com per garantir la integració d'aquestes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.

El document estableix les accions i mesures necessàries per a la prevenció i control de riscos, així com les mesures de protecció i també actuacions que cal adoptar en cas d'emergència.