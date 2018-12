Olesa accelera el final de la remodelació del nucli antic

L'Ajuntament d'Olesa està treballant per intentar enllestir abans del 31 de desembre les actuacions del projecte d'intervenció integral al nucli antic inclòs dins la Llei de Barris de la Generalitat. L'objectiu és que el 31 de desembre estiguin fets el màxim de treballs per tal que les certificacions d'obra puguin tenir la subvenció del 50% que ha d'assumir la Generalitat. Les darreres actuacions incloses al projecte estan pràcticament enllestides, la més important, el cobriment de la riera de Can Carreras, que quedarà finalitzada aquest mes de desembre. També han finalitzat en les darreres setmanes les obres d'urbanització del carrer de l'Església, i s'estan realitzant actualment les d'arranjament de la Torre del Rellotge i la restitució de la portalada renaixentista de l'església.

Pel que fa a les obres de la riera de Can Carreras, les pluges de les darreres setmanes han retardat la finalització dels treballs, que de tota manera quedaran enllestits aquest mes de desembre. De fet, ja s'ha obert la circulació als vehicles del veïnat, un cop enllestida la part central del carrer. Properament s'obrirà la circulació a la resta de vehicles, un cop es faci l'acabat estètic del ferm de tota la riera i es decideixin els sentits de la circulació definitius.

Quant al ferm de tota la riera, finalment s'ha decidit un tipus de paviment de formigó rentat on es veu l'àrid de fons. El regidor d'Obres i Edificació, Miquel Riera, ha comentat que finalment s'ha optat per aquest paviment perquè «és més sofert» que el formigó de color que inicialment s'havia previst i perquè concorda més amb l'estètica de l'espai.

El cobriment de la riera de Can Carreras, entre els carrers de les Altures i d'Anselm Clavé, és un dels projectes més ambiciosos que ha engegat l'Ajuntament d'Olesa des de fa molts anys, tant per l'import com per la magnitud de l'obra. En total, l'actuació costa una mica més de 2,2 milions d'euros, del quals l'Ajuntament aporta 1.250.000 euros i la resta, la Generalitat. Les obres es van iniciar el novembre del 2017.

Una de les obres que han quedat enllestides és la de remodelació del carrer de l'Església, l'únic del nucli antic on encara no s'havia fet cap tipus d'intervenció per adequar-lo a la línia estètica que tenen la resta de carrers del barri. El projecte ha inclòs la renovació del clavegueram i un nou paviment, amb diversos tons cromàtics en sintonia amb la Torre del Rellotge. Aprofitant les obres, l'Ajuntament d'Olesa va encarregar una intervenció arqueològica en aquests espai ubicat en ple nucli antic i a tocar del que va ser el nucli fundacional d'Olesa de Montserrat, és a dir, l'església i l'antic castell d'Olesa, per intentar trobar nous vestigis de la història olesana.

Actualment continuen en marxa les obres de remodelació de la Torre del Rellotge, que és Bé Cultural d'Interès Nacional. Els treballs a la torre, que està envoltada per una immensa bastida, inclouen la construcció d'una nova escala a l'interior que, a més de facilitar el correcte manteniment del conjunt, permeti la visita pública esporàdica a l'edifici, així com pujar a un mirador habilitat per gaudir de les magnífiques vistes. Tanmateix, atesa la reconeguda rellevància històrica de la torre, s'ha elaborat un projecte global que avalua tot l'edifici.