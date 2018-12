Calaf aprofita el mercat del 15 de desembre per fer la carta als Reis

El dissabte 15 de desembre, els patges reials estaran des de 2/4 de 12 fins a les 13 h al mercat de Calaf entregant als infants les cartes per escriure a Ses Majestats els Reis d'Orient.

El mercat de Calaf avançarà el Nadal. Per amenitzar la jornada, hi haurà música en directe i nadales a càrrec del grup de jazz No fem un trio, que actuarà de forma intermitent durant el matí interpretant nadales i altres temes. A més, en aquesta diada especial, hi haurà diverses parades amb artistes locals i d'ambientació nadalenca.

D'altra banda, el 15 de desembre també es realitzarà una jornada de portes obertes a la Sala Felip (ubicada als baixos de l'ajuntament ), que s'ha reformat per convertir-se en un espai de recepció de visitants. La sala està ambientada en el projecte premiat i reconegut «Les botigues de la plaça Gran».