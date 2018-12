Un veí d'Igualada de 35 anys mor atropellat per un camió a la C-25 a Sant Pere Sallavinera

Un home de 35 anys, veí d'Igualada i nacionalitat espanyola ha mort atropellat per un camió a la C-25 al terme municipal de Sant Pere Sallavinera (Anoia) en direcció Girona, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre a les 13.36 h.

Per causes que encara s'estan investigant, un camió ha atropellat el vianant que ha perdut la vida com a conseqüència de l'accident. Pel que fa a l'afectació viària, la circulació ha estat tallada fins que restablert el trànsit als volts de les 14.45 h. Arran de la incidència, s'han activat cinc patrulles del cos dels Mossos d'Esquadra i l'helicòpter medicalitzat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Amb aquesta víctima ja són 179 les persones que han mort en accidents de trànsit a les carreteres catalanes des de principi d'any.