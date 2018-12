El tobogan gegant de gel suscita l'interès dels igualadins a Cal Font

Un any més, la plaça de Cal Font és l'espai reservat per a una de les atraccions familiars de les campanyes nadalenques d'Igualada. Per l'Ennadala't d'aquest any, nom que rep l'agenda d'actes del Nadal, a la ja tradicional pista de gel s'hi ha sumat un tobogan gegant per lliscar pendent avall a tota velocitat.

L'atracció és una plataforma inclinada de 30 metres de llarg, humitejada a tota hora amb un líquid lliscant que elimina la fricció dels pneumàtics sobre els quals infants i grans es llencen des de la part superior de l'estructura metàl·lica. Així, l'únic element que cal tenir en compte és el pes: si l'infant és molt petit és millor que s'hi llencin acompanyats d'un adult per aconseguir més velocitat.

Dolors López, mare d'un dels petits usuaris de la nova atracció, va comentar que «a la pista de patinatge sobre gel ja hi hem vingut altres anys, i avui venim per primera vegada a provar el tobogan».

El Nel, l'Eloi i la Iona Ferrer, tres germans que han gaudit del tobogan per primera vegada, van assegurat que els ha semblat «curt. Li faltava una mica de pendent». El Nel, el germà mitjà, va comentar que «m'ha agradat perquè m'he quedat encallat amb el dònut a mitja baixada».

Just al costat del tobogan hi ha la pista de gel, que es manté a 10 graus sota zero gràcies un generador que la preserva. A primera hora de la tarda, entre trenta i quaranta persones la utilitzaven i la cua va anar creixent a mesura que la tarda avançava. Ismael Tamouh comentava que «aquest any la pista està millor que altres cops. A més, s'ha posat el tobogan i fa que hi hagi més gent que altres anys».

Víctor Lorenzo es va apropar a la plaça de Cal Font amb tota la família: «Som de la Torre de Claramunt i, passejant amb els nens, ho hem vist i fem cua per provar-ho. És la primera vegada que els nens patinaran sobre gel. El petit té 4 anys i en veure el tobogan només deia que volia llençar-s'hi».

Una família de Vilanova del Camí mirava els parents com patinaven. Jonathan Cristóbal va explicar que «la meva nena i la dona estan patinant ara mateix. L'any passat hi patinava jo amb la filla, perquè ella estava embarassada. Venim des del primer any i amb la canalla venim gairebé cada cap de setmana».

A excepció de l'hora de dinar, l'activitat al tobogan va quedar aturada durant un parell d'hores, mentre que les cues per llençar-se per la nova atracció de l'Ennadala't o posar-se les botes de patinar sobre gel no es va aturar fins ben entrat el vespre, moment en què fer encabir més usuaris per torn a la pista de gel era difícil.

Les atraccions estan obertes de dilluns a divendres, de les 5 de la tarda a les 9 del vespre. Els dissabtes, diumenges, festius i en les vacances escolars, l'activitat comença a les 11 del matí i acaba a les 9 del vespre. Patinar sobre gel val 6 euros per mitja hora, mentre que el cost de llençar-se tres vegades pel tobogan és de 4 euros. Per als acompanyants, a la pista de gel, llogar grampons per no utilitzar les botes de patinar val 3 euros, i el paquet d'ús del tobogan i la pista de gel, 8 euros. Des de l'Ajuntament s'obsequiarà amb una entrada a la pista tothom que col·labori a la Marató de recollida de joguines de la Creu Roja el 21 de desembre. Les atraccions funcionaran fins al 13 de gener.