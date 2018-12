Endesa renova una línia subterrània a Cabrera d'Anoia per mantenir el servei a més de 700 veïns

Endesa ha millorat un tram de línia subterrània de Cabrera d'Anoia, el que permetrà garantir la qualitat i la continuïtat del servei elèctric a 705 clients repartits entre els cinc nuclis urbans del municipi anoienc. Els treballs, que han suposat una inversió de 103.000 euros per a la companyia, han consistit en l'estesa d'un tram de 930 metres de longitud de cable subterrani per connectar centres de transformació que fins ara no estaven enllaçats entre si. La nova línia de mitjana tensió transcorre pel nucli urbà de Can Formiga i crea el que s'anomena tècnicament una anella elèctrica, és a dir, possibilita que, en cas d'incidència o d'indisposició d'una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per una via alternativa.

La mesura permet una reducció del temps de reposició i que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no és necessària cap interrupció de subministrament.

A més, s'ha reformat un centre de transformació al terme municipal de Cabrera d'Anoia i s'ha dotat d'uns equips d'actuació remota i un sistema de comunicacions que permetrà telecomandar-lo, és a dir, accionar a distància els dispositius de maniobra de la unitat per evitar així la necessitat de desplaçar equips sobre el terreny en cas d'incidències, siguin pròpies o derivades de l'acció d'agents externs. D'aquesta manera s'estalvia temps en la localització d'avaries i s'agilitza, en molt, la resolució i el temps d'interrupció del subministrament elèctric.

Aquesta operació suposa una millora del servei a més de 700 clients repartits entre els nuclis de Canaletes, Can Ros, Can Feixes, Can Formiga i de Can Gallego.