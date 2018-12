La Fira de Nadal d'Igualada obre amb una quarantena d'estands al carrer

Al nucli antic de la capital anoienca, al barri de la Font Vella, va començar dissabte al vespre la 41a edició de la Fira de Nadal. Al llarg de l'estesa de casetes de fusta i veles que formen la fira, prop d'una quarantena de botigues, associacions i grups d'amics venen al detall productes i dolços típics d'aquestes festes nadalenques que ja són a tocar.

Els carrers es van omplir a poc a poc de gent fins que l'activitat infantil Fem Cagar el Tió a la plaça de l'Ajuntament va formar una cua d'unes cent persones que acompanyaven els petits de la casa a celebrar el primer Cagatió de les festes d'enguany. Un follet barruguet acompanyava amb danses i cants l'activitat que obsequiava nens i nenes amb una bossa de llaminadures.

I enmig de tallers infantils i contacontes, les parades més típiques, com la de l'arbre de Nadal. Des de Jardins Roset, Anna Vives va comentar que «exposem ponsèties, vesc, centres de taula i ara, sobretot, el que està molt de moda són els rams d'eucaliptus. És un element tradicional. Com que la ponsètia no dura tant, la gent compra un ram d'aquest arbre». La parada la hi han tingut gairebé sempre: venim aquí de tota la vida, potser hi vam deixar de venir un parell d'edicions que van coincidir amb obres que es feien pels carrers del centre».

Pepita Jorba, Rosa Perelló i Natàlia Gabarró són tres amigues a qui els uneix el punt, el ganxet i passar a la fira unes estones: «Ens diem 3punt0 i aquest és el segon any que ens hem apuntat a muntar parada per la Fira de Nadal. Ens associa l'amistat i l'art. Fem mitja i ganxet, exposem els productes d'hivern que fem, i aquest any ens volem moure també per altres fires, com la Fira del Camí Ral de Vilanova del Camí».

Finalment, des de la parada de l'Associació del Barri de la Font Vella, Pere Farré, cònsol de la comissió de festes del barri, va comentar que «vam començar ara farà 41 anys, al barri de la Font Vella, amb Jaume Trull, Pere Farré, Joan Sallés i tots els cònsols del barri, els caps de les comissions. Volíem i seguim volent que sigui una fira que faci caliu per aquestes festes. Als inicis es feien venir pagesos amb les parades de galls dindi..., i hem tingut fires de Nadal amb aigua, amb neu, amb fred. Hi ha hagut de tot –recorda. La primera edició es va fer a la plaça del Bruc, davant de l'església, i després es va ampliar a carrers veïns».

La Fira de Nadal és instal·lada al nucli antic, a la plaça de l'Ajuntament, el carrer de Santa Maria i la plaça de Pius XII, i romandrà oberta els dos caps de setmana següents, de 10 a 21 h. Com a activitats paral·leles hi haurà els concerts del Cor Gospel de Xauxa, la Lira de la Pobla de Claramunt, les corals Gatzara, Merlet, Mig To, Exaudio i Gospel de Fàtima.