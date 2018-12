La Generalitat treu a informació el projecte per millorar l'eix Diagonal d'Igualada a Vilafranca

El departament de Territori i Sostenibilitat ha obert el procés d'informació pública del projecte de millora de la seguretat a l'eix Diagonal entre Igualada i Vilafranca del Penedès. Aquesta actuació, amb una inversió estimada en 101 milió d'euros, inclou el desdoblament de l'actual carretera entre Capellades i Igualada i la construcció d'un tercer carril i la implantació d'una barrera central fixa del tram entre Vilafranca del Penedès i Capellades.

El projecte, segons el departament, respon a la voluntat d'adoptar unes solucions tècniques adaptades a les diferents característiques i trànsit que tenen els trams on s'actuarà i que sumen més de 31 quilòmetres.

El tram d'Igualada a Capellades, de set quilòmetres de longitud, és el que té més trànsit de tot el corredor on s'actuarà; és d'uns 20.000 vehicles diaris i arriba a puntes de 24.000 durant l'estiu. Per adaptar aquest àmbit de l'eix al trànsit que té actualment i al creixement previst, alhora que millorar-hi la funcionalitat i la seguretat, la solució que s'adoptarà és la del desdoblament per assolir dos carrils per sentit de la circulació.

En la major part del recorregut, s'aprofita la carretera actual per formar els dos nous carrils de circulació, tret d'un tram d'orografia complexa, on la carretera va en paral·lel, entre el riu Anoia, a un costat, i la línia de Ferrocarrils de la Generalitat, a l'altre.

Per aquest motiu, s'ha previst, entre els enllaços de Capellades i la Pobla de Claramunt, la construcció d'una calçada, amb els dos nous carrils, separada de l'actual a diferent nivell i que se situarà per sobre de la línia d'FGC mitjançant una estructura de nova construcció tipus pèrgola, d'1 quilòmetre de longitud i d'una amplada variable entre 11,5 i 23 metres. Aquesta solució tècnica vol minimitzar l'impacte en l'entorn i l'afectació en el curs fluvial.

D'aquesta manera, la carretera actual passarà a ser la calçada sentit Vilafranca del Penedès de la nova via desdoblada i la nova calçada Igualada serà la construïda sobre la línia del ferrocarril.

El tram entre Vilanova i Vilafranca del Penedès, on la via té una secció de dos carrils per sentit, l'Eix té intensitats de trànsit a l'entorn dels 30.000 vehicles/dia i, així, presenta una funcionalitat òptima. El departament de Territori i Sostenibilitat ha impulsat un conjunt d'actuacions al tram que té un carril per sentit de la circulació per a millorar-ne la funcionalitat, atès que presenta aquestes característiques i trànsit:

Al tram entre Igualada i Manresa, el Departament ja ha dut a terme una actuació de separació de fluxos i ara, sotmet a informació pública el projecte de traçat de la implantació d'un tercer carril entre Vilafranca i Capellades i del desdoblament del tram entre Capellades i Igualada.

L'Eix Diagonal (format per les carreteres C-15 i C-37) uneix Vilanova i la Geltrú i Manresa i abasta una longitud de 65 quilòmetres. D'aquest recorregut, 11 quilòmetres tenen dos carrils per sentit –entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès– i 54 quilòmetres –entre Vilafranca i Manresa– tenen un carril per sentit. Aquesta infraestructura, que va entrar en funcionament el 2011, ha potenciat tant les comunicacions intercomarcals com les de més llarg recorregut i ha experimentat un creixement continuat de trànsit, un 35% acumulat. A més, registra un percentatge elevat de pesants, del 12%.

Estructures i treballs complementaris

Pel que fa a elements constructius, cal remarcar, a banda de l'estructura singular a diferents nivell entre els enllaços de Capellades i la Pobla de Claramunt, l'execució de quatre nous viaductes: del Romaní, de Riudebitlles, del torrent de la Fon d'en Planes i del Forn d'en Monner, de 25, 50, 103 i 165 metres de longitud, respectivament. Aquestes estructures tenen una amplada d'11 metres.

D'altra banda, es preveu l'execució d'un nou vial per a la circulació de tractors i maquinària agrícola entre els enllaços d'Olèrdola i Vilafranca Sud, així com la millora dels camins paral·lels a l'actual C-15 per a facilitar la mobilitat d'aquests vehicles.

Els treballs es complementaran amb la senyalització vertical i horitzontal, la instal·lació d'un nou sistema de senyalització variable per a la gestió de la infraestructura i l'execució de les mesures d'integració en l'entorn.

El projecte se sotmet ara a informació pública, amb un termini d'un mes per a particulars i de dos mesos, per a institucions i organismes oficials. Es preveu la redacció del projecte constructiu durant el 2019 i l'inici de les obres durant el 2020, amb un termini d'execució de 24 mesos. Els treballs es desenvoluparan per fases per minimitzar les afectacions a les persones usuàries de la carretera.

Separació de fluxos entre Igualada i Manresa

Al tram entre Igualada – Manresa, que té 23 quilòmetres de longitud, és el que té menys trànsit del corredor, amb una IMD de 9.500 vehicles i, per tant, la secció és l'òptima. En aquest àmbit, l'opció que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha executat enguany és la implantació d'una separació de fluxos. Consisteix en una franja central de 35-50 centímetres, de color vermell i amb ressalts, delimitada per una línia blanca sonora a ambdós costats. Aquesta actuació permet reforçar la percepció per part del conductor de la separació dels sentits de la circulació.