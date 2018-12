Òdena signa un acord amb Càritas per tenir més contenidors de roba usada

Òdena instal·la contenidors de recollida de roba de segona mà a L'Espelt i al Pla de la Masia, d'acord amb els grups de Càritas Arxiprestal Anoia-Segarra. L'Ajuntament i l'entitat catòlica van signar un conveni pel desenvolupament d'un projecte integral de recollida, selecció i valoració de roba usada al municipi.

L'acord ha possibilitat la instal·lació de tres contenidors per fer la recollida selectiva de roba usada; un a cada nucli del poble. Fins ara ja hi havia un contenidor al nucli antic i ara s'ha afegit un altre al Pla de la Masia i un també a l'Espelt.

El contenidor del nucli antic ha quedat situat darrere l'ajuntament, al costat de l'entrada de l'escola; el contenidor del Pla de la Masia, al costat de la parada de l'autobús; i el contenidor de L'Espelt, al carrer de Joan Mercader.

L'empresa Solidança Treball serà l'encarregada de fer la recollida de la roba i de posar-la a punt per distribuir-la entre botigues de roba de Càritas. Es procura sempre que no coincideixi el lloc d'origen de la roba amb el lloc on es distribueix per ser venuda.