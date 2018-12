La Generalitat posa a licitació l'ampliació de carrils de l'eix Diagonal d'Igualada a Vilafranca

El departament de Territori i Sostenibilitat ha obert el procés d'informació pública per dur a terme la remodelació del tram de l'eix Diagonal entre Vilafranca del Penedès i Igualada, que a grans trets consisteix a fer un tercer car-ril. Aquesta actuació afecta un tram de 31 quilòmetres i preveu una inversió estimada de 101 milions d'euros. Inclou la construcció d'un tercer carril i la implantació d'una barrera central fixa al tram entre Vilafranca del Penedès i Capellades i el desdoblament de l'actual carretera entre Capellades i Igualada. Es preveu la redacció del projecte constructiu durant el 2019 i l'inici de les obres durant el 2020, amb un termini d'execució de dos anys.

L'eix Diagonal abasta una longitud de 65 quilòmetres. D'aquest recorregut, 11 quilòmetres tenen dos carrils per sentit –entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès– i 54 quilòmetres –entre Vilafranca i Manresa– tenen un car-ril per sentit. Aquesta infraestructura, que va entrar en funcionament el 2011, ha experimentat un creixement continuat de trànsit, amb un 35% acumulat. A més, registra un percentatge elevat de pesants, del 12%.

El projecte que ara se sotmet a informació pública preveu la implantació d'un tercer carril entre Vilafranca i Capellades i del desdoblament del tram entre Capellades i Igualada.

El primer dels trams té una longitud de prop de 24 quilòmetres i registra un trànsit de més de 15.000 vehicles diaris. La solució proposada en el projecte és la implantació d'un tercer carril a la carretera, de manera que quedi una configuració que es coneix com a secció 2+1. Aquest model, segons fonts del departament, és una solució òptima per a intensitats de fins a 25.000 vehicles per dia, i permet ampliar els trams on es pot avançar –en aquest cas, d'un 20% a un 50%– i millorar les condicions de seguretat en aquesta maniobra. Els dos sentits de la circulació estaran separats per una barrera física, de manera que s'evita el risc de xoc frontal. Les zones d'avançament es distribuiran alternadament amb intervals regulars: el 50% per sentit