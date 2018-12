El Govern impulsa un grup a l'Anoia per tractar la situació de migrants joves

La delegació del Govern a la Catalunya Central crea comissions a les diferents comarques per tractar sobre la migració de joves menors de 18 anys que arriben sols a Catalunya i veure quina és l'atenció que es presta des del territori on resideixen en l'acollida. La primera Comissió comarcal de treball s'ha posat en marxa a l'Anoia. La constitució es va fer la setmana passada. La delegació del Govern a la Catalunya Central té previst iniciar les del Solsonès (avui) i el Bages (dijous).

La reunió de l'Anoia va tenir lloc al Parc Motor de Castellolí. Tècnics i polítics implicats van constituir aquest ens, la missió del qual és fer el seguiment de la crisi per a l'acolliment dels adolescents i joves migrats que arriben sols, generar una xarxa d'informació entre institucions, entitats i agents implicats, i abordar conjuntament les necessitats i els recursos vinculats amb l'acollida d'aquests joves, segons han explicat fonts del Consell comarcal de l'Anoia.

Va ser la mateixa delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, l'encarregada d'explicar que l'objectiu de la comissió i posar en context la iniciativa i la situació que s'està vivint. Per a Camps, l'arribada d'aquests joves no es pot veure com un problema, sinó com una oportunitat. I són una oportunitat perquè «són joves, tenen empenta i iniciativa i capacitat emprenedora», i «busquen un projecte de vida, aprofitant que molts d'ells tenen un ofici, capacitats i ganes de posar-se a treballar», va destacar la delegada berguedana.