El xef David Olivé porta la cuina saludable a un taller que fa a Calaf

El dietista i xef David Olivé cursarà un taller de cuina ecològica i de proximitat a Calaf dissabte que ve. És una activitat gratuïta, que tindrà lloc de 10 a 12, a l'escola Alta Segarra de Calaf.

El taller pretén donar claus per incidir en la cuina de qualitat dels aliments des del punt de vista de la salut i en l'aprofitament alimentari. Olivé presentarà estratègies per a una cuina saludable i resoldrà dubtes sobre com adaptar les receptes als ingredients de temporada o sobre com cuinar receptes senzilles que serveixin de base per improvisar diferents menús al llarg de la setmana.