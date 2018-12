Jordi Cuadras aglutina PSC i comuns en la candidatura Som-hi d'Igualada

Volia un pacte que recordés les millors èpoques del govern de Jordi Aymamí com a alcalde d'Igualada i Jordi Cuadras en tindrà un de similar. Igualada Som-hi serà el nom de la nova formació, que és una suma de PSC, els comuns i Igualada Oberta. Es tracta, com ho defineixen els seus impulsors, «d'un nou espai polític d'esquer-res i progressista a Igualada» que neix amb la voluntat de concórrer a les properes eleccions municipals del 26 de maig a la capital de l'Anoia.

Igualada Som-hi és una de les novetats en les eleccions municipals. El PDeCAT compta mantenir el nom de Marc Castells com a candidat, amb qui ha guanyat en les dues últimes convocatòries a les urnes, la darrera per una àmplia majoria absoluta. ERC ha renovat el seu candidat i l'arquitecte Enric Conill és ara qui impulsa el projecte, i la CUP manté fins aquest dissabte la incògnita de la nova proposta per ser al ple d'Igualada.

Els impulsors de l'espai Igualada Som-hi asseguren que «l'esquerra progressista pot ser majoritària quan comparteix unes idees i un camí per fer-les possible» i afirmen que «no és una simple coalició electoral, sinó que és un moviment ciutadà canalitzat políticament amb la participació de partits polítics amb experiència de govern i el treball d'un col·lectiu d'igualadins i igualadines que volen col·laborar amb el projecte des d'una parcel·la eminentment ciutadana».

Igualada Som-hi en aquests moments està integrada per PSC, els comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta, «però està obert a incorporar més col·lectius que vulguin fer-hi aportacions i implicar-s'hi», segons han explicat fons de la formació. Consideren, de fet, que la participació ciutadana «és un puntal bàsic del projecte i és el que l'ha fet néixer i el que el farà moure» i, per tant, estan oberts a noves incorporacions en el tram final del procés abans d'arribar a les dates per tancar les llistes.

El candidat d'Igualada Som-hi Jordi Cuadras, que ja va proposar la creació d'un espai polític ampli a la conferència que va oferir el 6 d'octubre a l'Ateneu Igualadí, ha explicat que «Igualada Som-hi neix amb l'esperit d'oferir un acord per la ciutat amb el PSC, els comuns i el grup ciutadà Igualada Oberta com a protagonistes a partir d'una estima i inquietud per Igualada, també a partir de compartir una diagnosi de la ciutat i unes propostes polítiques per transformar-la». Cuadras afegeix que «Igualada Som-hi no és un instrument electoral sinó que és un projecte per oferir una alternativa de govern a la ciutat amb l'objectiu de guanyar i governar». En aquest sentit, indica que el dia 26 de maig «no és el final de res, sinó que és l'inici de tot».

El nom d'Igualada Som-hi explica què és en essència el projecte Cuadras i la voluntat que ha anat exposant de fer moure la ciutat per fer-la millor. «Alhora és un nom en plural perquè interpel·la la Igualada diversa, tots els igualadins i igualadines: tinguin els recursos que tinguin, hagin nascut on hagin nascut, visquin al barri que visquin, estimin a qui estimin i se sentin com se sentin», expliquen fonts de la candidatura. Igualada Som-hi també és una picada d'ullet al primer govern d'esquerres i progressista que va tenir la ciutat, que va utilitzar aquesta frase feta.

En un primer moment, Cuadras va parlar d'una esquerra més àmplia, però les formacions independentistes no han entrat en aquest projecte.