Creu Roja fa la recollida de joguines perquè els Reis obsequiïn tots els infants

Creu Roja impulsa la campa-nya de recollida de joguines per tal que tots els infants puguin viure una nit de Reis amb la il·lusió de rebre regals. La campanya permet cobrir les necessitats de les famílies que estan passant dificultats econòmiques i no poden assumir l'adquisició de joguines per als seus fills. Els Serveis Socials de cada municipi són els encarregats d'establir els criteris per a l'ajut.

Creu Roja «fa una crida per a les donacions de joguines per a infants de 0 a 12 anys, esperant una resposta social de solidaritat en aquestes festes de Nadal», segons han explicat fonts de l'entitat. Les donacions han de ser joguines noves, educatives, no bèl·liques i no sexistes.

Enguany, l'acte central de la campanya a Igualada culminarà el proper divendres 21 de desembre de les 10 del matí a les 8 del vespre, amb la Marató que se celebrarà de nou al vestíbul de l'ajuntament d'Igualada.

Estarà obert tot el dia per rebre joguines, i al matí també es podran donar als centre educatius de la ciutat. Per la seva banda, l'Ajuntament de Vilanova del Camí organitza aquest diumenge, 16 de desembre, una jornada de recollida davant del mercat de Sant Hilari; l'Ajuntament de Castellolí habilita un punt de recollida de joguines a la seva seu; a Òdena, l'Ajuntament organitza tres punts de recollida (aquesta setmana al Pla d'Òdena, diumenge 16 al mercat que organitzen, i fins al 21 de desembre a l'ajuntament); i el Futbol Sala de Montbui organitza un torneig benèfic a Mont-Aqua, on es recolliran joguines el proper 29 de desembre, durant tot el dia.

Si hi ha algú que vol fer una donació i que no pot fer-ho aquests dies i hores, també es pot adreçar a les oficines de Creu Roja (carrer de les Comes, 34, Igualada, al matí de 9 a 2, i dimarts i dijous de 4 a 7 de la tarda).