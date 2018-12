Airbnb inclou Igualada entre les 20 destinacions de tendència del proper 2019

Igualada serà una de les destinacions tendència el 2019 segons el portal Airbnb, que ha triat 20 llocs que poden ser un èxit en el mercat turístic. Un estudi de la plataforma elaborat a partir de les dades de cerques, reserves i allotjaments guardats en llistes pels seus usuaris, exposa que l'any vinent els viatgers optaran cada vegada més per regions, ciutats i pobles menys explorats. I és en aquest darrer punt que l'empresa vol insistir per descobrir noves propostes per als que fan servir els seus espais a Internet.

El rànquing de les 20 destinacions més buscades el tanca la capital de l'Anoia, que serà la seu del primer laboratori de turisme sostenible de la plataforma i, segons Airbnb, disposa de destacats atractius com les dues edicions de REC.0 (abans de l'estiu i abans de l'hivern) o el Festival Europeu de Globus. La mateixa llista inclou des d'una illa a l'est de la Xina en la qual no poden circular vehicles, a la commemoració del 50 aniversari de Woodstock, el poble costaner de Kaikoura (Nova Zelanda), que va rebre els efectes d'un dur terratrèmol el 2016 (7,8 graus), i la romàntica ciutat portuària de Xiamen (Xina), que encapçalen el rànquing de tendències turístiques del 2019. També hi són Normandia (França); Great Smoky Mountains (Estats Units); Buenos Aires (Argentina); Acra (Ghana); Moçambic; les Hèbrides Exteriors (Escòcia); la prefectura de Wakayama (Japó); les munta-nyes de Catskill i Hudson Valley (Estats Units); l'estat de Santa Catarina (Brasil); Batumi (Geòrgia); Pobla (Mèxic); Winnipeg (Canadà); Pondicherry (Índia); Uzbekistan; Calàbria (Itàlia); Andalusia; i Taiwan.

Airbnb presenta, segons la mateixa empresa, un alt grau de creixement en les peticions. Igualada serà la seu del primer New Healthy Destinations Lab d'Airbnb. Situada a 50 km de Barcelona, de la capital de l'Anoia AirBnb en destaca la llarga tradició en el món del vi i la llarga experiència en l'organització de certàmens internacionales, como el REC o el Festival Europeu de Globus.

Airbnb ja va anunciar que treballarà juntament amb Igualada per crear una iniciativa única anomenada New Healthy Destinations Lab (Laboratori de Noves Destinacions Sostenibles). En el context d'aquest programa, Airbnb i l'Ajuntament d'Igualada faran diversos tallers.