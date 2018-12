L'empresa de congelats Frime Holding Company porta la seva seu productiva a Castellolí

Presentació de l´acord per fer les noves instal·lacions

Presentació de l´acord per fer les noves instal·lacions ALBERT COMPTE

L'empresa Frime Holding Company SSL, líder en el sector primari d'alimentació en congelats a Catalunya, construirà la seva nova seu industrial a Castellolí. Aquest divendres, responsables de l'empresa i els conseller Damià Calvet i Àngels Chacón, i el president de la Diputació de Barcelona i alcalde d'Igualada, Marc Castells, han presentat l'acord per a la instal·lació. Es tracta d'una inversió inicial de 20 milions d'euros, per a una empres que té un volum de negoci de 120 milions d'euros.

Frime compta actualment amb 200 treballadors de 22 nacionalitats diferents, exporta a més de 40 paísos de tot el món i aquest 2018 ha generat un volum de negoci de 120 milions d'euros. El gerent de Frime, SalvadorRamon, ha assenyalat que la nova ubicació generarà una part d'ocupació que haurà de repercutir a la comarca.

Frime Holding Company SSL farà aquesta inversió de 20 milions d'euros, una part dedicada a la nau,però també a la construcció de les instal·lacions interiors, entre les que destaquen cambres frigorígiques de -60ºC, uniques al territori. Les obres començaran al llarg del tercer trimestre del 2019 i l'empresa compta poder instal·lar-se a mitjans del 2020.

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, la consellera d'empresa i coneixement, Carme Chacón, l'alcalde de Castellolí, Joan Serra i el president de la MICOD Marc Castells han presentat la nova la instal·lació de Frimen i també d'una segona empresa del sector de l'automòbil el nom de la qual no ha trascendit que també serà al polígon de Can Parera com Frime.