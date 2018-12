L'Incasòl anuncia la venda de terreny a Castellolí en dues grans operacions

El director de l'Institut Català del Sòl, Albert Civit, i el gerent de l'empresa Frime Holding Company SL, Salvador Ramon, van signar ahir al matí el contracte d'arres de nou parcel·les del sector Can Parera. L'empresa, líder en el sector d'aliments congelats a Catalunya, ha comprat una superfície de 41.575,50 m2 (9 parcel·les) per més de 3 milions d'euros. Aquí construirà una nova factoria per al seu creixement, en una operació d'una inversió global de més de 20 milions. La companyia és la primera empresa catalana en exportació de peix i preveu crear una planta on haurien de treballar 250 persones.

Frime no arriba sola al polígon de Can Parera. Ahir també es va anunciar la signatura per part de l'Incasòl d'un contracte d'arres de 8 parcel·les més amb el grup de gestió integral de serveis d'engi-nyeria Engind, amb seu a Vilafranca del Penedès. Els terrenys d'aquesta segona inversió suposen 9.825,31 m2 amb un preu total de 540.392,05 euros i han de ser per a empreses de l'automoció que no han estat anunciades.

L'empresa Frime Holding Company SL té previst invertir més de 20 milions d'euros en la construcció d'aquestes noves instal·lacions, que constaran de frigorífics de -60ºC amb una capacitat per a 800 tones i frigorífics de -25ºC amb una capacitat per a 8.000 tones. Així com sales de treball i elaboració que sumaran més de 15.000 m2 de sostre.

Els consellers de la Generalitat Damià Calvet i Àngels Chacón, l'alcalde de Castellolí, Joan Serra, i el president de la mancomunitat de la Conca d'Òdena, alcalde d'Igualada i president de la Diputació de Barcelona, Marc Castells, van anunciar la instal·lació d'aquesta empresa i d'una segona relacionada amb el món de l'automoció el nom de la qual no va transcendir.

La consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, va destacar el paper de Catalunya en el conjunt de l'Estat en matèria industrial. Catalunya té 1.424 polígons, que concentren al voltant de 43.000 empreses i suposen el 24% d'aquestes infraestructures en tot l'Estat espanyol. L'Anoia concentra 28 hectàrees destinades a activitats industrials, en polígons que engloben 759 empreses i que ara mateix generen un 60% d'ocupabilitat. Del total de polígons catalans censats, el 70% no superen les 20 hectàrees, mentre que tan sols el 8,7% supera les 50.

L'aterratge de Frime al polígon de Can Parera suposarà, segons Salvador Ramon, la creació de part dels 250 nous llocs de treball que demanarà l'equipament de l'empresa alimentària, l'activitat de la qual es basa en la cadena de fred del peix i, en gran mesura, la tonyina. Part de les noves instal·lacions a destacar són els frigorífics que mantenen una temperatura de -60º, amb capacitat de 800 tones, únics en tot el ter-ritori català i sense competidors directes amb equipaments semblants a 1.000 km a la rodona.

L'empresa líder en el sector primari d'alimentació en congelats a Catalunya té actualment 200 treballadors de 22 nacionalitats diferents, exporta a més de 40 països de tot el món i aquest 2018 ha generat un volum de negoci de 120 milions d'euros. En la darrera dècada, Frime ha mantingut un creixement anual per sobre del 10%. Actualment el grup el componen les empreses Coses de Casa Nostra, Frime3 i Espai Tonyina. La seu central de l'empresa és a Arenys de Munt.

Les obres per a la instal·lació de Frime al polígon de Can Parera de Castellolí començaran al llarg del tercer trimestre del 2019 i l'empresa té previst poder instal·lar-se a mitjan 2020.