CUP Igualada presenta nou full de ruta a les municipals

L'acte de campanya de la CUP a les municipals d'Igualada celebrat a les Cotxeres dels Moixiganguers va donar veu a representants d'entitats, associacions i membres afins que formaran part de l'equip de la candidatura d'unitat popular a les municipals.

Després de recordar les activitats, accions i al·legacions al govern municipal que els darrers anys han definit l'acció política de la CUP a Igualada, Albert Mateu va detallar alguns dels principis de la força política, com són treballar des del municipalisme transformador per a l'habitatge digne, el feminisme, la participació o la mobilitat sostenible. També va recordar la feina feta els dar-rers mesos, amb reunions i trobades entre la força política i les organitzacions i actors del teixit social local, per tal de, després de tres assemblees extraordinàries, donar forma a un nou espai que vol «liderar l'alternativa d'esquer-res a la capital anoienca».

Després de la projecció de l'audiovisual sobre l'1 d'octubre, es va donar pas a la presentació dels membres que formaran part de la candidatura, el nou espai municipalista, que enguany busca «transcendir la CUP sense renunciar al bagatge i la molta feina feta els darrers anys».

Les vuit persones que van participar a la presentació, i que són alguns dels membres que formaran part de la nova llista electoral, van ser Pau Ortínez, Bet Farrés, Toni Olivé, Eva Pedraza, Albert Mateu, Judit Balasch, Oriol Càlichs i Neus Carles. Cadascun va ser presentant en un audiovisual breu per amics i coneguts.

Sense encara tenir cap de llista definit, la decisió serà presa en les properes sessions assembleàries de la força política.

En l'acte es va denunciar que si les conseqüències de no reciclar són col·lectives, fer-ho no pot ser una decisió particular. Es van recordar les mobilitzacions del 21 de gener del 1990 contra l'abocador de Rubió, la retirada del PDUCO del 2006, amb un pla director que dissenyava una capital de l'Anoia amb un creixement del 200% en 20 anys, i es va assenyalar que La Gran Pagesada ha estat la resposta social al projecte del polígon de Can Morera anunciat per l'Incasòl l'agost passat.

També es van repassar les mobilitzacions del 7 de maig del 1977 amb el lema «Volem el carrilet, volem l'estatut», i es va lamentar que «després de 40 anys ens trobem exactament on érem». També es va denunciar la manca d'habitatge públic a la ciutat.