Els Moixiganguers d'Igualada són la colla de la temporada 2018

La 13a Nit de Castells celebrada aquest dissabte a la nit a Valls (Alt Camp) ha premiat el 2 de 8 net descarregat per la colla Vella dels Xiquets de Valls, al Concurs de Castells, com el Moment Casteller de la Temporada d'enguany. Els Moixiganguers d'Igualada s'han endut el Premi de la Colla de la Temporada com a nova colla de 9. La plaça del Vendrell ha estat doblement guardonada. D'una banda, amb el Premi Plaça de la Temporada i, per l'altra, pel guardó Imatge de la temporada pel 4 de 9 net, descarregat per la Colla Joves, a la Fira de Santa Teresa. També han estat premiades la ciutat de Barcelona, reconeguda amb la condició d'Ambaixador dels Castells, i, per segon any consecutiu, la campanya comunicativa de la Colla Jove Xiquets de Tarragona. La gala ha tancat amb el reconeixement a 75 anys de trajectòria castellera de Lluís Lirón.

La 13a edició de la Nit de Castell ha arrencat amb el Moment Casteller de l'any que ha guardonat el 2 de 8 net descarregat per la Colla Vella dels Xiquets de Valls al Concurs de Castells de Tarragona. El premi ha reconegut la construcció que va permetre coronar als de la camisa rosada com a guanyadors del concurs després de divuit anys.

Pel que fa al Premi de la Colla de la Temporada se l'ha emportat els Moixiganguers d'Igualada com a nova colla de 9. A la vegada, els de la camisa morada s'han endut un dels tres trofeus Baròmetre a les colles que han estrenat pis descarregat. Els castellers del Prat i de Castellar del Vallès, les dues noves colles de 7, també han estat premiats.

Ser testimoni de grans fites com el 3 de 10fm, el 2 de 8 net i el 4 de 9 net ha permès a la plaça del Vendrell obtenir el Premi de la Plaça de la Temporada. De fet, la plaça ha estat doblement guardonada atès que ha rebut el Premi Imatge de la temporada, convocat per TAC 12 i decidit per votació popular. Aquest reconeixement li ha arribat pel 4 de 9 net assolit per la Colla Joves dels Xiquets de Valls a la Fira de Santa Teresa.

En aquesta edició, la ciutat de Barcelona ha rebut el premi d'Ambaixador dels Castells, donada la projecció que ofereix dels castells en actuacions concorregudes de públic d'arreu. També ha estat premiada per segon any consecutiu la campanya decomunicació 'El Concurs de les nostres vides', de la Jove de Tarragona. I la Colla Castellera de Figueres s'ha endut el Premi Descarregat, ja que aquest 2018 ha firmat la seva millor temporada, sense cap caiguda.

La imatge del 2 de 9fm dels Castellers de Sants carregat al Concurs, d'Emilio Barruz, ha guanyat el primer Premi de Fotografia, patrocinat per Repsol. Mentre que la fotografia de Xavi Vicente, d'un aixecador i d'un enxaneta dels Verds, s'ha emportat el primer premi atorgat pel públic.

La gala ha culminat amb el reconeixement de la figura emblemàtica del món casteller. Així, el Premi a la Trajectòria ha recaigut en Lluís Lirón, casteller de la Colla Joves Xiquets de Valls. Lirón va iniciar-se al fet casteller fa 75 anys amb la colla unificada dels Xiquets de Valls, va continuar amb la Muixerra durant la postguerra i va seguir amb els de la camisa vermella.

En solidaritat amb els presos polítics en vaga de fam, els organitzadors han suspès enguany el tradicional sopar que acompanyava la cita. La Nit de Castells ha lliurat deu premis lliurats decidits per vuit jurats diferents i, en aquesta edició, ha estrenat noutrofeu. La gala ha tingut com a fil argumental els 150 anys del naixement del folklorista Aureli Capmany, el primer casteller que va projectar els castells més enllà de les terres catalanes. L'esdeveniment és una iniciativa de la Revista Castells coorganitzada conjuntament amb TAC12 i l'Ajuntament de Valls.

