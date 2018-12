El PDeCAT es presenta com a Junts per Piera i amb Josep Llopart com a cap de llista

El PDeCAT de Piera es presenta als comicis municipals del 26 de maig sota el nom Junts per Piera, en el marc de la nova estratègia de partit en l'àmbit nacional, Junts per Catalunya.

A Piera, el PDeCAT, després dels comicis municipals del 2015, en què li van faltar vuit vots per esdevenir primera força política, espera en aquesta nova candidatura, encapçalada per Josep Llopart Gardela, escollit a les primàries el març passat, superar els resultats de les eleccions municipals anteriors.

En declaracions a Regió7, el cap de llista comenta que «la candidatura neix per fer convergir el màxim de gent possible, amb una proposta més transversal, representant un espai d'acció política més ampli». La trobada va ser una reunió d'associats del PDeCAT en què es va presentar com s'anirà a les municipals.

La nova candidatura busca sortir de l'àmbit estrictament polític per apropar-se als habitants del nucli antic, dels barris i de les urbanitzacions per arreglar algunes mancances que al llarg dels anys han aparegut, sobretot en els bar-ris, assenyalen.

Sense programa electoral i amb la llista de candidats oberta, Junts per Piera és una proposta política que es conformarà els propers mesos a partir d'una agenda de col·loquis i xerrades que tindran lloc des d'ara fins a l'abril.