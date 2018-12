Igualada obre el camí per identificar la brossa que es llença a la ciutat

L'Ajuntament d'Igualada està fent els passos perquè en el futur es pugui identificar quina és la brossa que s'aboca al contenidor a cada domicili, una política que hauria de servir per poder incidir més en la necessitat de fer una gestió cada dia més acurada de la brossa segons els diferents tipus de fraccions. En el ple d'avui, l'equip de govern de la capital de l'Anoia porta a aprovació un nou reglament de la deixalleria que, sobretot, ha de servir per poder donar legalitat a l'ús d'una targeta com a identificador del titular de cada rebut d'escombraries. Així, en el futur, quan un igualadí vagi a la deixalleria haurà de fer-ho amb la targeta, que servirà per identificar quin tipus de residu hi aporta.

Jordi Pont, tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Igualada i regidor de l'Àrea de Qualitat Urbana, ha explicat a Regió7 que la necessitat d'introduir el sistema d'identificació del ciutadà a través d'una targeta ha motivat els canvis en el reglament de la deixalleria, que «és de fa més de 20 anys, i també hem actualitzat alguns altres aspectes». Pont ha afegit que aquests canvis que ara es fan serviran per poder aplicar la reducció que està establerta en l'ordenança fiscal de les deixalles de bonificar amb un 15% de descompte sobre el rebut de les escombraries aquells que més facin servir la deixalleria (poc més de 15 euros per uns rebuts que són de 104,60 euros/any).

Però la introducció del sistema d'identificació a través d'una targeta ja està pensat perquè es pugui usar en el moment en què Igualada decideixi introduir la identificació també per fer la recollida de la brossa domiciliària, tant la general, com els plàstics, vidres i la resta orgànica. Aquest és un sistema que darrerament s'està aplicant en algunes localitats. Per exemple, al Bages, s'acaba de posar en servei en dos barris de Balsareny (Cal Nosa i Cal Rata), en un nucli de Sant Fruitós (Torroella) i a Rajadell.

Igualada ha tingut problemes per situar-se al nivell de reciclatge de la brossa d'altres ciutats i, sobretot, aquest desajust s'havia fet evident en algunes poblacions de la comarca que feien que l'Anoia cada any aparegués als llocs de la cua en aquesta matèria, al conjunt del país. Ja s'han pres algunes mesures, però Pont manté que s'ha de continuar millorant, a la comarca (el porta a porta que s'ha introduït aquest any tindrà una incidència directa en el proper resum de resultats) i a Igualada. Defensa la política que qui embruta paga, i qui recicla en treu benefici, i, per tant, defensa la bonificació que ha introduït l'Ajuntament.

La voluntat de l'equip de govern d'Igualada era dur a terme aquests canvis fa mig any, però Pont admet que no s'ha pogut fer perquè no s'ha rebut la subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya per fer les targetes. Confia que pugui arribar el 2019, però «si veiem que no arriba, haurem de mirar de fer-ho amb recursos propis», assenyala. Es repartiran 18.000 targetes.