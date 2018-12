Justícia inclou un nou edifici judicial a Martorell en el pla fins a l'any 2025

La Generalitat està d'acord amb la proposta de l'Ajuntament d'Igualada per requalificar uns terrenys que actualment són de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i poder construir un nou edifici judicial a la població per substituir la ubicació actual, que totes les parts coincideixen a afirmar que no s'adequa a les necessitats de l'activitat judicial que s'hi du a terme.

La consellera de Justícia, Ester Capella, i el president del Tribunal Superior de Justícia, Jesús María Barrientos, es van reunir ahir amb els respectius equips a la conselleria de Justícia en el marc de la Comissió Mixta, que agrupa la direcció del departament i de la cúpula judicial a Catalunya.

Capella va explicar que hi haurà una inversió de 66 milions d'euros fins al 2025. D'aquesta quantitat, la Generalitat destina 40 milions a la construcció d'equipaments de nova planta. I, entre aquests, el de Martorell. Aquí s'hi compta el nou Palau de Justícia de Tortosa, el nou centre penitenciari obert de Tarragona, l'ampliació de l'edifici principal dels jutjats de Mataró, i el nou edifici judicial a Sant Feliu de Llobregat

La planificació del departament de Justícia també inclou la concentració dels jutjats de Vic amb l'adequació de la Casa Serra i Moret, amb un cost d'1,4 milions. Aquesta actuació començarà a principi del 2020.

I pel que fa a Martorell, el departament hauria desitjat trobar 5.000 m2 de lloguer, però vist que no n'hi ha, ha decidit fer un edifici nou, «que és més car. Es necessita un nou emplaçament per millorar les condicions de seguretat, el confort dels treballadors i el servei que ofereixen a la ciutadania», i la solució està «pendent d'un tràmit urbanístic».