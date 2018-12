Els infants d´Igualada decidiran com serà el gran parc de la ciutat

Igualada tindrà un gran parc infantil al costat del Parc Central. És una peça de 25.000 m2 que tindrà diferents àrees. S'hi preveu entre d'altres un hivernacle, un bar, una zona d'aigua, una de jocs i un altre espai per a concerts o activitats de la mostra de teatre.

Es vol, segons ha explicat l'alcalde Marc Castells, que sigui un espai per als infants de referència al país i per això s'estan mirant parcs de tot el món, de Chicago, Columbia, Camberra o Sidney, entre d'altres.

I, sobretot, és vol que un cop s'han posat les bases dels espais, ara siguin els nens els que triïn al costat dels arquitectes. El procés de participació garantirà, també, que sigui un parc inclusiu. I, segons Castells, tindrà en compte diferents edats i, per això hi haurà un espai per a patins, skates i altres activitats dels joves.

El projecte es vol fer amb ajuts institucionals. Castells el voldria executar per fases. I el manteniment es faria amb els ingressos de la concessió d'un bar restaurant.