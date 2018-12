L'aparició d'Igualada Som-hi remou els grups d'esquerra a la capital de l'Anoia

El grup polític de Decidim Igualada s'està diluint dins de la nova formació Igualada Som-hi. En el proper mandat, els membres d'aquest partit podrien quedar totalment integrats al nou grup de Comuns Igualada, després d'un procés de participació que ahir va explicar el nou líder de Comuns, Francesc Badia. A la vegada, Comuns és un dels grups que integren la nova coalició progressista Igualada Som-hi, que encapçala el periodista Jordi Cuadras, i que també té el suport del PSC i el grup ciutadà Igualada Oberta. Ahir a la tarda es van presentar els actors que formaran part d'Igualada Som-hi, candidatura que es presenta a la lluita de les municipals com «l'alternativa, d'esquer-res i progressista, davant un govern de dretes i conservador». En aquest espai de l'esquerra progressista competirà amb ERC, que presenta una llista que liderarà l'arquitecte i actual regidor, Enric Conill.

A part de Francesc Badia, fill del que també va ser regidor per ICV Xavier Badia, al projecte s'hi ha sumat la regidora Irene Gil, de Socialistes, i Igualada Oberta, una agrupació ciutadana.

Badia va explicar que «ara mateix, Decidim i Comuns són dos processos assemblearis en paral·lel que al final de la legislatura s'uniran». Segons Badia, la «unió d'esquerres, partits i ciutadans és la millor opció». Des de la formació s'assenyala que el funcionament assembleari seguirà sent l'engranatge del partit dins d'Igualada Som-hi.

Per la seva part, Igualada Oberta és «un grup ciutadà de 16 persones d'Igualada de diferents edats, àmbits i barris», va presentar Marta Comas. Des del grup s'ha exposat la voluntat de tornar a activar l'Institut Municipal de Cultura i els Consells Territorials de Districte. Igualada Oberta està format per David Soler-Ortínez, Emma Fillat, Fernando García, Paulina Jordán, Cristian Navarro, Elena Alert, Maribel Soriano, Manuel Balsera, Pere Pascual, Isabel Casas, Marta Comas, Eduard Fernández, Manel Pla, Emi Casanovas, Jaume Rodríguez-Enrich i Rosa Sáez.



Un projecte que mira al 2023

Jordi Cuadras ha rebaixat en les últimes hores les expectatives de la candidatura i ahir va presentar-la com un projecte més a un termini de quatre anys que no pas per accedir a l'alcaldia després de les eleccions del mes de maig. Cuadras va dir que Igualada Som-hi «neix des d'una suma per créixer i fer camí més enllà de les properes municipals». Una afirmació que assenyala, com a mínim, tenir presència al consistori en forma de coalició per, més endavant, abordar les eleccions del 2023 amb més possibilitats de ser una llista guanyadora. Es tractaria, així, d'una cursa de fons, si bé l'accés al govern de l'Entesa es va fer efectiu via moció de censura.

«Solament s'ha aconseguit un govern d'esquerres quan aquestes s'han presentat en coalició», va recordar Cuadras. La suma de les bases socials, representades pels Comuns i Igualada Oberta, eixampla la base de la plataforma política que ell lidera.