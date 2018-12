Marc Castells optarà a una nova reelecció com a alcalde d'Igualada

"Us anuncio que em tornaré a presentar per ser alcalde d'Igualada", ha dit Marc Castells (Pdecat), que ha dirigit la principal institució de la ciutat en els darrers 8 anys. Castells ho farà liderant una candidatura sota el nom de Junts per Igualada, amb voluntat de fer una candidatura oberta.

De moment, assegura, ha fet l'anunci per respondre a la inquietud que diu que li havien expressat molts veïns. L'anunci el fa després que en les darreres hores hagi rebut el suport de Carles Puigdemont, del president de la Generalitat, Quim Torra, i del president de la seva formació, el bagenc David Bonvehí.

Castells assegura que ser alcalde d'Igualada és la seva il·lusió i, sense descartar altres responsabilitats polítiques de futur, manté que en aquests moments té com a prioritat la ciutat. La candidatura de Castells ha de ser ratificada per l'assemblea local de Pdecat, però serà ja, al gener. Assegura que cap dels regidors actuals li ha demanat de deixar la llista i que no pensarà en nous noms fins després de Reis.