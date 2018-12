L'alcalde d'Igualada vol optar a presidir la ciutat un tercer mandat

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells (PDeCAT), es presentarà com a candidat per poder tornar a presidir el govern de la ciutat, després de 8 anys d'estar al capdavant de la institució. La seva presència encapçalant una llista pràcticament es donava per feta, però no havia confirmat fins ara la decisió. Els darrers dies, Castells, que combina el càrrec d'alcalde amb el de la presidència de la Diputació de Barcelona, ha rebut el vistiplau de Carles Puigdemont des de Brussel·les, del president de la Generalitat, Quim Torra, i del president del PDeCAT, David Bonvehí.

Castells liderarà una candidatura sota l'espai Junts per Igualada, un nou nom que substituirà la marca CiU i la del PDeCAT. L'una que l'havia portat a imposar-se en les dues darreres convocatòries a les urnes, i en la darrera cita, fa quatre anys, per majoria absoluta; i l'altra, la de la seva formació actual, que, de moment, no ha estat usada en cap elecció.

Castells va explicar ahir als mitjans de comunicació que pren el nom de Junts per Igualada perquè té la idea de presentar una candidatura amb gent independent, que sobrepassi els límits del PDeCAT, tot i que no va anunciar cap nom. Ni confirmació dels actuals regidors, que Castells assegurar que «tots m'han expressat que voldrien continuar», ni incorporació dels «molts» que diu que se li «han apropat en els darrers mesos». Castells manté que la llista l'elaborarà després de les festes de Reis i no la tancarà fins al març.

L'actual alcalde d'Igualada va pronosticar que el proper mes de maig podrien concórrer a les urnes dels col·legis d'Igualada més llistes que cap altra vegada. Castells idenficava en el mapa del moment els grups de l'esquerra que ha han dit que es volen presentar: ERC, Igualada Som-hi (PSC i Comuns) i CUP (amb un nou nom). Per la dreta, compta que hi haurà el PP, veu molt possible que hi hagi una llista de l'extema dreta, Vox, i queda per veure si Cs també pot formar candidatura. Castells se sent al centre i creu que des d'aquesta centralitat és des d'on pot captar més votants.

Castells assegura que se sent il·lusionat i que el seu primer objectiu polític és dirigir la ciutat d'Igualada, però deixa les portes obertes al futur. «En política mai es pot donat tot per fet», i preveu que els propers mesos la vida política catalana estarà agitada, sobretot arran del judici als membres del Govern imputats per la causa de l'1-O.