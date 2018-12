Olesa iniciarà després de festes un canvi radical al carrer més cèntric

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat iniciarà la remodelació de l'avinguda de Francesc Macià, un dels eixos principals, després de festes. Dimecres passat es va fer una sessió informativa sobre el projecte a l'Auditori de la Casa de Cultura, davant d'un centenar de veïns. La intervenció es va dur a terme per trencar amb la concepció del carrer com una carretera que passa pel centre del poble, per veure'l com un espai on l'urbanisme afavoreixi els vianants.

L'alcaldessa d'Olesa, Pilar Puimedon, ha definit el nou concepte com una via que «s'adapti als nous temps convertint-se en un espai molt més amable per a la ciutadania, i que, de retruc, catalitzi la vida comercial a la zona».

Barto Busom, de l'estudi RGA Arquitectes, ha explicat que es tracta d'un projecte en què s'intentarà «construir un espai públic acollidor, tot unint aquests dos punts neuràlgics de la vila» i posant el vianant al centre, amb la incorporació –per exemple– de grans zones ombrívoles.

El projecte planteja mantenir els dos sentits de la circulació a l'avinguda, en una distribució asimètrica de l'espai, que té 12 metres d'amplada, destinant sis metres per als dos carrils de circulació i sis metres més per a les voreres. En el cas de les voreres, les de la banda sud tindran dos metres d'amplada, i les de l'altra banda, quatre metres, amb prou espai per a una franja d'arbrat. Aquesta distribució asimètrica també permetrà encabir al llarg de l'avinguda grups de contenidors i les parades d'autobusos. En aquest dar-rer cas, continuarà havent-hi dues parades, però se separaran una mica de l'àmbit de les dues places, on són a tocar actualment.



El paper de l'arbrat

La transició entre la plaça Catalunya i la plaça de l'Oli també tindrà una continuïtat gràcies a l'arbrat, i s'obriran més a l'avinguda gràcies als trams de paviment de plataforma única. El paviment simularà ser de llamborda per donar-li un caire més de passeig.

La fisonomia de la plaça de Catalunya canviarà. S'eliminarà el talús que actualment fa de barrera entre la plaça i l'avinguda de Francesc Macià, així com les baranes metàl·liques laterals. També s'eliminaran les actuals sortides del pàrquing subterrani que donen directament a l'avinguda, i que a causa de la poca amplada actual de la vorera representen un perill. Totes les sortides es traslladaran a la banda de la façana del mercat municipal. A més, al perímetre de la plaça es col·locarà una pèrgola verda per donar continuïtat a l'espai, i crear zones d'ombra.

Per dur a terme el projecte, Víctor Peláez, de l'empresa Artifex, encarregada d'executar les obres, ha concretat que seran necessaris entre set i vuit mesos i que, per tant, les obres podrien estar enllestides el mes d'agost de l'any vinent. Per dur-les a terme, es dividirà el tram de la via en la part nord i la part sud per tal de mantenir la circulació.