La Universitat de Lleida ratifica el pressupost del 2019 al Campus Igualada

El Consell Social de la Universitat de Lleida (UdL) ratifica l'acord de pressupostos per al 2019 a Igualada. El campus universitari de la capital anoienca va acollir dijous per primera vegada una reunió del Consell Social de la UdL. L'objectiu de la trobada era raficar acords presos, entre els quals el pressupost de la institució per al 2019.

En aquesta ocasió, segons han explicat fonts de l'entitat, aquesta reunió ha tingut lloc de manera excepcional a la capital de l'Anoia, amb la voluntat que els membres del Consell Social de la UdL poguessin conèixer el Campus Igualada, que des d'aquest curs ha quedat incorporat a la Universitat lleidatana. Era una reunió i, alhora, una visita per estrènyer el vincle entre aquest òrgan de participació social a la Universitat i el campus igualadí de la UdL. D'aquesta manera, abans de reunir-se, els membres del Consell Social van fer una visita a les instal·lacions del campus.

El Consell Social de la UdL és l'òrgan que vehicula la participació de la societat a la universitat i que reforça els vincles entre aquesta, la societat civil i el teixit productiu. Actualment és presidit per l'empresari Delfí Robinat, i format per un total de 19 membres que representen diferents sectors de la societat catalana, com ara el Parlament de Catalu-nya, que té dos representants; les organitzacions sindicals i empresarials, els ens locals i l'antic alumnat, així com representants del Consell de Govern de la Universitat, els convidats permanents i la secretària del Consell.

El setembre del 2018, la Universitat de Lleida va assumir la gestió íntegra del Campus Universitari d'Igualada, tant en l'àmbit de docència com d'investigació i transferència del coneixement.