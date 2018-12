Esparreguera prohibeix distribuir aigua de la Mina per males olors

L'Ajuntament d'Esparreguera ha prohibit a Aigües Vidal que subministri aigua de la Mina, arran de l'episodi de males olors que s'ha viscut a la població en els darrers dies. La corporació, en un acord pres divendres, també reclama que l'empresa que té la concesió del servei de distribució estudiï les causes del problema i que informi la població alertant de la situació. De fet, l'empresa, en un comunicat, assegura que aquesta és la mesura que estan aplicant des de l'11 de desembre passat.

Davant del problema, que encara no està aclarit, i el fet que encara hi ha queixes de veïns, la mateixa empresa concessionària del servei, a part de comprar aigua a Aigües Ter-Llobregat, ha demanat als veïns que tenen un sistema de dipòsits que buidin completament l'aigua i la renovin amb l'aigua que els està arribant en aquests moments. Al mateix temps, tenint en compte que amb les mesures preses s'haurien de resoldre els problemes a les cases d'Esparreguera, demanen als veïns que, en cas de sentir males olors, els avisin i els tècnics de l'empresa acudiran a fer el seguiment particular de cada cas.

L'equip de govern explica que no està disposat a que l'aigua de la Mina arribi a les aixetes dels esparreguerins fins que l'Agència de Salut Pública de Catalunya no hagi elaborat un informe que garanteixi la qualitat de l'aigua que poden veure els veïns de la població, i demana a la companyia d'aigües que faci un estudi sobre l'estat de l'aqüífer de la Mina i la qualitat de les aigües. L'empresa, sobre aquest fet, indica que des de l'anterior dia 11 està treballant amb el departament de Salut de la Generalitat per determinar el problema i l'origen del problema.

La prohibició de l'Ajuntament a Aigües Vidal de subministrar aigua de la Mina ha coincidit amb les conclusions d'una acta d'inspecció de l'Agència de Salut Pública de Catalunya que indiquen, amb data de 17 de desembre, que mentre no finalitzi l'estudi que s'està realitzant de l'aigua de la Mina no es podrà subministrar aigua d'aquesta a la població.

Després de prohibir el subministrament d'aigua de la Mina i comunicar-ho als diferents grups polítics del consistori, l'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, ha insistit en la necessitat de tenir una política de comunicació clara i transparent amb els veïns.

El decret que prohibeix el subministrament d'aigua de la Mina d'Esparreguera és el segon que fa l'Ajuntament els darrers dies, després que a principi de setmana requerís la companyia d'aigües, via decret d'alcaldia, certificar la qualitat de l'aigua.