Creu Roja Anoia inicia la campanya perquè cap nen quedi sense joguina

La Marató de recollida de joguines organitzat per Creu Roja Anoia ha rebut centenars de joguines fins ara, i la campanya, que es fa a Igualada i a altres poblacions de la conca, és oberta fins al dia 30.

La recollida va fer el seu camí, però hi ha un punt àlgid el divendres abans de Nadal. És el dia en què més joguines es recullen perquè, a part de tenir les portes obertes a la planta baixa de l'Ajuntament d'Igualada, és quan tots els joves de les escoles d'Igualada que hi volen col·laborar fan les seves aportacions. Només el divendres al matí ja es van recollir prop de 200 joguines. El vestíbul de l'Ajuntament va ser, un any més, el lloc principal de recollida de joguines, que es donaran als Reis perquè els nens de totes les famílies d'Igualada puguin tenir un regal. Divendres, a l'Ajuntament, bona part dels donatius els van fer alumnes de 5è i 6è de primària i 1r i 2n d'ESO dels centres educatius de la ciutat. Segons Imma Senser-rich, membre de Creu Roja Anoia, «anem a un bon ritme, esperem igualar el resultat de l'any passat».

En l'escampall de joguines que presidien les escales del consistori s'hi podien veure joguines de 8 a 12 anys, jocs de taula, trencaclosques «i pilotes de les bones», assenyalen els voluntaris. «Durant les darreres setmanes hem fet diverses xerrades a les escoles –comenta Senserrich–, on hem demanat a l'alumnat que fossin joguines educatives i participatives, joguines amb valors». Creu Roja Anoia donarà totes les joguines recollides als patges d'Orient perquè «directament les reparteixin a infants de famílies de la comarca amb risc d'exclusió o vulnerabilitat social. Totes les cavalcades de l'Anoia hi col·laboren».



Donatius d'empreses a Castellví

D'altra banda, empreses del polígon industrial Rosanes han fet un donatiu de joguines per als infants atesos pels Serveis Socials del munici, coincidint amb les festes de Nadal. El donatiu solidari ha estat de part de les empreses GMV i Metarom i la seva plantilla, amb la coordinació de l'Associació empresarial del polígon industrial Rosanes (AEPIR). Durant l'acte de lliurament, des de l'Ajuntament de Castellví se'ls ha traslladat l'agraïment per aquest gest solidari cap a les famílies del municipi que passen per dificultats econòmiques. Els productes recollits per les empreses es divideixen en lots d'acord amb l'edat dels nens.