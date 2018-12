Esparreguera entra en la fase decisiva del seu pla educatiu per al municipi

L'Ajuntament d'Esparreguera ha posat en marxa la segona fase del Projecte Educatiu de Ciutat (PEC), un instrument que ha de permetre marcar les línies estartègiques de l'educació al municipi i que s'elabora a través de la participació de diferents agents. La primera fase es va iniciar el novembre del 2016 i estava orientada a la diagnosi i a la projecció estratègica amb la formulació de 20 reptes educatius, segons han explicat fonts municipals a través del seu web.

S'iniciarà la segona etapa a partir del 15 de gener amb projectes sobre la taula. La primera reunió es farà a Can Pasqual i servirà per constituir les tres comissions de treball: «M'estimo Esparreguera», «Posem-ho en marxa», i «Comunitat d'aprenentatge». En aquestes comissions es destaca l'estimació a la vila, la lluita contra l'abandonament escolar i la que vetlla per l'adequació de l'oferta a les necessitats de l'empresa.

Per impulsar el Projecte Educatiu de Ciutat és necessària la participació ciutadana. «Volem incorporar al projecte la veu dels joves, la de les mares i pares, la dels docents, la de les entitats, la dels avis i àvies, la de les persones que estiguin a l'atur, la dels comerciants, la dels empresaris i la de qualsevol persona que li interessi l'educació o que desitgi col·laborar en un projecte d'Esparreguera», explica la cap de servei de Diversitat i Cicle de la Vida de l'Ajuntament d'Esparreguera, Ana Cortijo, al mateix web. Les comissions es reuniran quinzenalment, els dies 31 de gener, 14 i 28 de febrer i 14 de març.