Els Pastorets volen portar a Igualada l'infern més gran que mai s'ha fet

«Volem fer l'infern més gran de Catalunya: que vinguin nens i adults d'arreu, perquè ens ajudin a cremar l'ajuntament el 29 de desembre». Èlia Ferrer, de l'Esbart Igualadí, resposable els darrers 60 anys de l'escenificació del particular conte nadalenc, ha explicat a aquest diari que han convidat els dimonis de tots els Pastorets del país per tal de fer realitat aquest gran infern, que és una de les escenes que tenen més pes en les representacions que es fan arreu.

«La Coordinadora dels Pastorets de Catalunya ens està ajudant a fer-ne ressò perquè altres personatges dels Pastorets d'arreu vinguin vestits de dimoni a la plaça», afegeix Ferrer. La festa es preveu oberta als grups teatrals i a tothom que hi vulgui participar. Els organitzadors d'aquesta iniciativa tindran a disposició dels voluntaris improvisats màscares de dimoni i dels personatges del Lluquet i el Rovelló, pastors còmics protagonistes en la versió que va escriure Josep Maria Folch i Torres.

A part d'aquesta trobada «infernal», els Pastorets es presenten amb algunes novetats més, com ara la revisió de l'auca dels 50è aniversari que ha fet l'il·lustrador Joan Sallent, el qual destaca entre els actes el traç recuperat de les primeres auques que l'Esbart igualadí va imprimir en la celebració dels 50 anys dels Pastorets i que ell mateix va signar. Deu anys després, ha inclòs nous personatges en les escenes il·lustrades i ha descrit el projecte com «un viatge del Lluquet i el Rovelló a través de diferents escenes per arribar al mateix final de l'obra, treballant en equip i sota els consells del Jordi Solà [desenvolupador del web]».

Solà, justament, explica que la imatge gràfica del cartell i l'aplicació web està molt encarada a la canalla. Se'ls ofereix un joc per caçar i sumar punts atrapant fures a través de diferents pantalles, com el Bosc Tenebrós, alhora que també conté l'auca d'aquest seixantè aniversari, altra informació d'interès relacionada amb l'Esbart igualadí i una plataforma perquè els pares hi puguin comprar les entrades d'enguany.

Fa 60 anys que l'Esbarts Igualadí representa els Pastorets a la ciutat i els actes d'aquest any rememoren aquesta efermèride, tot i que fa més de 100 anys que l'obra es porta a escena per altres grups teatrals, segons explica Francesc Ferrer.

Francesc Ferrer també va avançar que, per a aquest any, les projeccions han fet un pas més en el protagonisme de l'escenografia: «Fins ara es llençava líquid que s'encenia amb unes pipes i amb aquest sistema fèiem el foc en directe –detalla. Però clar, cal tenir present que bona part del decorat és fet de paper, era molt perillós i feia anys que volíem treure'l de la representació. Jordi Solà ha utilitzat un programa informàtic per substituir-lo amb projeccions realistes i des de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya ja ens han comentat que altres companyies també l'estan utilitzant».

Èlia Ferrer subratlla la voluntat d'expandir el ressò d'aquest seixantè aniversari més enllà dels límits anoiencs i aquesta trobada de dimonis serà una peça centra. També han anat fent algunes activitats de promoció a escala interna, com ara visites dels personatges dels Pastorets al Mercat de la Masuca, aparicions esporàdiques del Lluquet, del Rovelló, del Dimoni i de Satanàs a la cantada de Nadales de la plaça de l'Ajuntament el 21 de desembre, com també a la pista de gel i al tobogan gegant.